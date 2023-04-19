Учебно-курсовой комбинат выпустил новую группу педагогов

Дипломированными педагогами стали 10 сотрудников ГЭТ. Интенсивный курс по профессиональной переподготовке они прошли без отрыва от работы. В торжественной церемонии вручения дипломов приняли участие выпускники и руководящий состав Корпоративного учебного центра.

Педагогами профессионального обучения стали работники парков, участвующие в техническом обучении на местах, а также сотрудники УКК, чья ежедневная работа тесно связана с подготовкой будущих водителей. Сами выпускники отметили, что знания, полученные во время полуторамесячного курса, были ценны и полезны, а удобный формат дистанционного обучения позволил освоить новую профессию, не отрываясь от своих основных должностных обязанностей.

«Совмещать учёбу и работу – это всегда достаточно сложно, – поделился своими впечатлениями об обучении экономист Учебно-курсового комбината Андрей Пучков, чья выпускная квалификационная работа признана одной из лучших на курсе. – Да, эти полтора месяца надо было уделять дополнительное время изучению учебных материалов. Однако ГЭТ дал нам возможность проходить обучение дистанционно, поэтому я смог освоить профессию педагога без отрыва от работы. Сегодня был сделан первый шаг, но я понимаю, что для того, чтобы учить, надо успевать самому учиться, постоянно совершенствоваться, осваивать новые информационно-коммуникативные технологии».

Поздравляя выпускников, заместитель директора Учебно-курсового комбината по дополнительному профессиональному образованию Ирина Изотова подчеркнула, что в условиях постоянного обновления подвижного состава и внедрения инновационных технологий особенно важно своевременно выявлять потребность в обучении и переобучении сотрудников предприятия.

«Наши ряды педагогов дополнительного профессионального образования пополняются, чему мы очень рады, – отметила Ирина Изотова. – Программа «педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования» была разработана в рамках проекта «Кадры-24», который способствует тому, чтобы сотрудники нашего предприятия получали актуальную информацию, необходимую для повышения эффективности их работы».

Напомним, что с 2021 года Учебно-курсовой комбинат активно развивается, трансформируясь из школы для подготовки водителей трамвая и троллейбуса в Корпоративный учебный центр, координирующий работу по обучению сотрудников различных подразделений ГЭТ. Теперь на базе УКК можно освоить рабочие специальности, востребованные в Горэлектротрансе, повысить квалификацию и пройти профессиональную переподготовку, необходимую для качественного выполнения рабочих задач.

Расширение перечня учебных программ происходит в рамках проекта «Кадры-24». Реализация проекта позволит подготовить, обучить новым профессиям и повысить квалификацию сотрудников предприятия.