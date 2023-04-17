Делегация Горэлектротранса ознакомилась с новым троллейбусным производством в Челябинске

На фото (слева направо): директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин, руководитель серийного производства ЧЗГЭТ ООО «СТМ-ЭНЕРГОРЕШЕНИЯ» Павел Панков, заместитель генерального директора по продажам и сервису ООО «СТМ-ЭНЕРГОРЕШЕНИЯ» Алексей Сергеев

Представители Горэлектротранса посетили с деловым визитом «Челябинский завод городского электрического транспорта» (ЧЗГЭТ). Собственная производственная площадка дивизионального машиностроительного холдинга «Синара-Транспортные Машины» была официально запущена в марте 2023 года. В целях ознакомления с производством и модельным рядом продукции на заводе побывали директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин, начальник Службы подвижного состава (СПС) Сергей Бельченко и начальник Производственно-технического отдела СПС Павел Поляков.

Новое троллейбусное производство разместилось на площадях одного из крупнейших производственных предприятий Челябинска. Таким образом, холдинг СТМ начал производство колёсного городского общественного транспорта. Открывшийся месяц назад Челябинский завод городского электрического транспорта будет выпускать троллейбус «СИНАРА-6254» и в перспективе электробусы «СИНАРА-6253».

На заводе представители Горэлектротранса осмотрели троллейбус модели «СИНАРА-6254» с увеличенным автономным ходом. В ближайших производственных планах - выпуск 350 таких машин в год. Из существующих контрактов, в рамках концессионного проекта завод построит для Челябинска 168 троллейбусов, 98 из которых с увеличенным автономным ходом (20 км).

Напомним, петербургский Горэлектротранс начал эксплуатацию троллейбусов с увеличенным автономным ходом в 2017 году, одним из первых в стране. Более того, транспортникам из Петербурга изначально принадлежит инициатива внедрения в городскую среду такого вида транспорта, как «автономные» троллейбусы. В нашем городе развита крупнейшая в России маршрутная сеть из 9 линий, обслуживаемых троллейбусами с увеличенным автономным ходом. С 2022 года в Горэлектротрансе стартовала программа развития, предусматривающая одновременное обновление подвижного состава и инфраструктуры. В целях её реализации в 2022 году законтрактовано 286 троллейбусов, из них 97 - с увеличенным автономным ходом. В 2023 году объявлены аукционы на поставку 119 троллейбусов, из них 30 - с увеличенным автономным ходом.