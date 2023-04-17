20 апреля петербургский Горэлектротранс представит вакансии в Московском районе

20 апреля с 14:00 до 16:00 в АЗН Московского района желающие смогут пройти гарантированное собеседование по всем вакансиям Горэлектротранса. Такой формат встреч позволяет без предварительной подачи резюме сразу узнать все подробности трудоустройства, функционал открытой вакансии, а также с представителями управления по персоналу определить дальнейшие этапы прохождения интервью при наличии взаимной заинтересованности.

Подготовку кадров для сферы городского наземного электрического транспорта осуществляет корпоративный учебный центр Горэлектротранса – Учебно-курсовой комбинат. Обучение водителей трамваев и троллейбусов проходит на современных тренажерах с элементами виртуальной реальности. Этот этап предшествует практике на настоящем подвижном составе. За счет расширения учебных программ комбинат обучает и рабочим специальностям.

В настоящее время на предприятии особенно востребованы ученики водителей и водители троллейбуса, вакансии открыты во всех троллейбусных парках:

Троллейбусный парк №1 (Ленинский пр., д.140, корп. 2)

Троллейбусный парк № 2 (ул. Арсенальная, д. 27)

Троллейбусный парк № 3 (ул. Седова, д. 7)

Троллейбусный парк № 6 (ул. Аэродромная, д.12)

Совмещенный трамвайно-троллейбусный парк (пр. Гражданский, д. 131)

С полным перечнем вакансий Горэлектротранса можно ознакомиться по ссылке, «горящие вакансии» размещены здесь.

Дата: 20 апреля (четверг)

Время: 14:00-16:00

Место проведения: Агентство занятости населения Московского района (ул. Варшавская, д. 63, корп. 1)