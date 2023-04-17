Молодёжь ГЭТ прочла на Пискарёвском кладбище стихи в честь запуска блокадного трамвая

Студенты Учебно-курсового комбината Горэлектротранса, члены Молодёжного совета ГЭТ, ветераны, представители администрации и Первичной профсоюзной организации пришли сегодня на Пискарёвское мемориальное кладбище, чтобы почтить память ленинградских трамвайщиков, восстановивших 15 апреля 1942 года движение пассажирского трамвая. Лейтмотивом звучало имя начальника Трамвайно-троллейбусного управления в годы войны Михаила Сороки, с которым неразрывно связан трудовой подвиг транспортников. 2023 год объявлен в Горэлектротрансе Годом памяти Сороки: в декабре исполнится 120 лет со дня рождения «командира блокадного трамвая», как называли Михаила Хрисанфовича благодарные ленинградцы.

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Ровно 9 минут занял путь делегации Горэлектротранса к подножию монумента «Мать-Родина». И ровно в течение этого времени для транспортников звучала на кладбище трансляция, повествовавшая об основных вехах блокады Ленинграда. Молодым людям напомнили, в каких тяжелейших, нечеловеческих условиях приходилось жить и работать жителям осаждённого города. Возложив после минуты молчания цветы к монументу, будущие водители и члены Молодёжного совета прошли на Аллею памяти, где установлена стела работникам Трамвайно-троллейбусного управления, погибшим в блокаду и на фронтах Великой Отечественной войны.

Ветеран и кондуктор Трамвайного парка № 1 Валентин Кузьминский поделился своими воспоминаниями о субботнике, который состоялся 8 марта, на следующий день после запуска в Ленинграде грузового трамвая, и предшествовал возобновлению пассажирского трамвайного движения 15 апреля.

«Увидев такое оживление в городе, немцы открыли артиллерийский огонь. Снаряды рвались и тут, и там. Вы, наверное, видели надписи «При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна». Такая же надпись была и у нашего дома. Задача тройки, которая убирала наш двор, была поднести к трамваю как можно больше снега. При обстреле одна женщина осталась наблюдать, как летят снаряды, вторая женщина из 8-й квартиры встала в тамбуре, а моя мама пошла домой к детям. И в этот момент снаряд пролетает арку ворот, попадает в дворницкую, и взрывается перекрытие второго этажа. Солнце померкло, кирпичная пыль поднялась выше крыши. Но мы остались живы», - рассказал Валентин Кузьминский.

Также у стелы студенты 2-й троллейбусной группы Учебно-курсового комбината прочли стихи о блокадном трамвае из книги Михаила Сороки «Фронтовой трамвай». А саму книгу в завершении памятной акции традиционно вручила студентам Корпоративного учебного центра заместитель директора – начальник Управления по персоналу Юлия Баранова. Воспоминания Сороки позволяют в полной мере осознать, ценою каких усилий был запущен блокадный трамвай, ставший для ленинградцев символом жизни.

Завершилась торжественно-траурная церемония экскурсией по Музею истории блокады, которую провели для работников ГЭТ сотрудники Пискарёвского мемориала.