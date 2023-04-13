Школьники поздравили ветеранов Горэлектротранса с годовщиной пуска блокадного трамвая

Накануне 81-й годовщины возобновления трамвайного движения в блокадном Ленинграде в Экспозиционно-выставочном комплексе ГЭТ состоялась акция памяти «Блокадный трамвай». В ней приняли участие ветераны Горэлектротранса, учащиеся Учебно-курсового комбината ГЭТ, учащиеся школ №№ 20, 334, 347, 543, лицея № 393 и василеостровской школы им. С.Т. Шацкого. В рамках программы мероприятия представитель Комитета по транспорту Владимир Шмидт, депутаты ЗакСа Константин Чебыкин, Юрий Гладунов, Алексей Цивилёв вместе с директором Горэлектротранса Денисом Минкиным и Молодёжным советом ГЭТ возложили цветы к мемориальной доске в честь подвига блокадных трамвайщиков у входа в Василеостровский трампарк.

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Василеостровский трамвайный парк был в числе тех, откуда 15 апреля 1942 года вышли на линию трамваи после зимы 1941-1942 гг. Об этом рассказывает памятная доска, установленная на доме 79 по Среднему проспекту В.О., у которой каждый год в годовщину пуска блокадного трамвая транспортники вспоминают подвиг коллег.

Далее акцию памяти продолжили в стенах Экспозиционно-выставочного комплекса в окружении подлинных трамваев военных лет. Здесь чествовали ветеранов Горэлектротранса, пришедших на годовщину пуска трамвая. Встречали их, по традиции, знаменитыми трамвайными звонками, которые в далеком 1942 году возвещали ленинградцам о том, что вернулся трамвай! Впоследствии этот звон первой блокадной весны, по воспоминаниям современников, стал символом жизни для ленинградцев в осаждённом городе.

«О блокаде обычно говорят с грустью, со слезами. Но есть дни, которые тоже относятся к блокаде, и эти дни радостные – такие, как 27 января и, конечно, 15 апреля, - отметил директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин. - Потому что в этот день звонил трамвайный звонок, люди слышали его, а он специально трезвонил целый день. И люди радовались и смеялись, потому что пришла весна 42-го года, появилась надежда на то, что город выживет. Поехал трамвай, он начал возить людей, оголилась земля от снега, начали сажать огороды, появилась какая-то еда. А в это время на Пулковских высотах сидели немцы, смотрели в свои стереотрубы на город, и эти твари не могли понять, как такое произошло: город вроде бы умер, а по его улицам едет живой трамвай. Город выжил и одним из его спасителей был трамвай».

В годовщину пуска блокадного трамвая вспоминали ещё одну знаменательную дату: в 2023 году исполняется 120 лет со дня рождения М.Х. Сороки, который руководил Трамвайно-троллейбусным управлением в годы войны. Учащиеся школы № 543 представили постановку по мотивам воспоминаний Михаила Сороки, которые он описал в своей книге «Фронтовой трамвай». Также школьники Московского района подготовили видеорепортаж, снятый у памятника Блокадному трамваю, инициатива установки которого также принадлежит Михаилу Сороке.

Акцию памяти продолжила контролер КПП «Энергохозяйства» Горэлектротранса и член Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленобласти Татьяна Поципун. Она прочла собственное стихотворение «Урок Победы», в котором главным действующим лицом стал блокадный трамвай:

Ещё и до прорыва далеко.

Тем более, до снятия блокады.

Промёрзшему трамваю нелегко

Начать знакомый путь по Ленинграду…

Не очень звонко он звенит пока,

Но город чуть заметно улыбнулся

И вспомнил звуки школьного звонка,

И на уроки мирные вернулся.

И с каждым днём все громче, наяву

Трамвай звенит: «Я еду, еду, еду!

Живые и ушедшие, зову

Я всех зову на наш Урок Победы!»





Теперь стоит он в лентах и цветах,

И в серых фотографиях блокады.

Звенит салют в водительских руках

Трамваев Петербурга – Ленинграду!



А ветеран Трамвайного парка № 8 Юрий Семёнов прочёл стихотворение ленинградского поэта Анатолия Молчанова о Параде Победы, состоявшемся в Москве 24 июня 1945 года.

Директора школы им С.Т. Шацкого Людмилу Фомину с Василеостровским трамвайным парком связывает не только близкое соседство двух организаций: её мама Лидия Громова в 70 лет назад пришла на работу водителем трамвая. Людмила Фомина передала в дар Экспозиционно-выставочному комплексу документы и фотографии из семейного архива своей мамы, а также картину с изображением её любимого трамвая, на котором Лидия Васильевна работала многие годы.

В этот день в стенах Василеостровского трамвайного парка звучали воспоминания ветеранов, школьники знакомились с героическими страницами трамвайной истории в ходе организованных для них экскурсий. В завершение акции учащиеся проехали на трамваях военной эпохи.

Справка:

Трамвай в Ленинграде останавливался лишь однажды – суровой зимой 1941-1942 годов. Остановку трамвайного движения 8 декабря 1941 года ленинградцы восприняли как личное горе. И когда 15 апреля 1942 года на улицы вернулся пассажирский трамвай, горожане встречали его как друга, как родного после долгой разлуки. Завидев трамвай, люди становились на колени, крестились. Заслышав его долгожданный звонок, ленинградцы не могли сдержать слез.

Подвиг трамвайщиков блокадного Ленинграда увековечивает стела на Аллее памяти Пискаревского мемориального кладбища, памятник Блокадному трамваю на проспекте Стачек, а также мемориальные доски в трамвайных парках и на Среднем проспекте В.О., 79 – у входа в Экспозиционно-выставочный комплекс городского электрического транспорта.