На «Олдтаймер-Галерею» приедет дачный трамвай слесаря Горэлектротранса

На снимке: «дачный трамвай» Владислава Иванова. Фото автора

С 14 по 16 апреля в КВЦ «Экспофорум» пройдёт выставка «Олдтаймер-Галерея». На ней Экспозиционно-выставочный комплекс ГЭТ представит раму троллейбуса МТБ-82Д и интерактивные макеты трамвайных кабин. Ещё один уникальный экспонат привезёт на выставку молодой слесарь Горэлектротранса Владислав Иванов. На стенде Центрального музея железнодорожного транспорта он покажет действующий «дачный трамвай», построенный собственноручно.

«Дачный трамвай» обещает стать в этом году одним из мест притяжения выставки. Точную копию немецкого вагона 1911 года, уменьшенную в два раза, сконструировал и построил Владислав Иванов. Несмотря на относительную миниатюрность, трамвай на ходу, может развивать на аккумуляторах скорость до 25 километров в час и перевозить до двух с лишним тонн.

«Этот трамвай я строил вместе с моим знакомым ровно год, он был закончен в сентябре 2020 года. Находится он на даче, как, собственно, и железная дорога, которая там проложена, с колеёй 300 мм. Имеется даже вокзал: с полноценной крышей, два пути, платформа. Этот трамвай я использую каждые выходные: в хозяйственных нуждах или просто для покатушек с друзьями», - рассказывает Владислав Иванов, который недавно устроился слесарем по ремонту подвижного состава в Цехе ремонта трамваев Службы подвижного состава Горэлектротранса.

Также трамвайный раздел на выставке будет представлен интерактивными кабинами вагонов МВ и ЛМ-68М из коллекции Экспозиционно-выставочного комплекса городского электрического транспорта. В кабинах можно посидеть за пультом вагоновожатого и «отправиться в путь», задействовав кнопки, тумблеры и рычаги управления.

Не меньшей популярностью пользуется на различных, особенно детских и профориентационных мероприятиях, интерактивная рама троллейбуса МТБ-82Д. В своё время реставраторы Экспозиционно-выставочного комплекса ГЭТ специально решили оставить раму именно в таком виде, чтобы узлы машины в рабочем состоянии были доступны для обозрения: рулевое управление, размещение агрегатов, ходовая часть. Кроме того, посетители могут увидеть, как изначально выглядит троллейбус, возвращаемый к жизни в процессе реставрации.

После окончания выставки в «Экспофоруме» музейные экспонаты вернутся на площадку Экспозиционно-выставочного комплекса ГЭТ в Василеостровском депо, а «дачный трамвай» Владислава Иванова отправится к себе на участок в посёлок Дубочки Ломоносовского района – как-никак, сезон на носу.