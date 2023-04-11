Рождённый в Петербурге: у российского троллейбуса день рождения

46 маршрутов, из них 9 – с применением технологии автономного хода; четыре троллейбусных и один Совмещённый трамвайно-троллейбусный парк; более 800 единиц подвижного состава...Таково троллейбусное хозяйство Санкт-Петербурга в наши дни. А началось всё 121 год назад, и тоже в нашем городе. 13 апреля (31 марта по старому стилю) 1902 года на петербургском заводе «Фрезе и К°» стартовали испытания первого отечественного троллейбуса. Поэтому именно наш город по праву считается российской родиной этого вида транспорта. Символично, что и сегодня Северная столица является флагманом развития троллейбусного движения в нашей стране.

На улицах российских городов троллейбус появился спустя лишь три десятка лет после первых испытаний - в Москве, в 1933 году. А в Ленинграде «безрельсовый трамвай», как поначалу называли троллейбус, заступил на службу в 1936-м. Зато в наши дни Санкт-Петербург признают троллейбусной столицей не только России, но и Европы: такую оценку в 2019 году дал международный эксперт по вопросам развития электротранспорта Гюнтер Макингер (Австрия).

В частности, в нашем городе с 2017 года развита крупнейшая в России маршрутная сеть троллейбусов с увеличенным автономным ходом: на данный момент в Петербурге работает 9 маршрутов ТУАХ. В рамках программы развития Горэлектротранса «Сохраняя историю, движемся в будущее», активно обновляется подвижной состав. Так, в конце марта был объявлены два аукциона. Первый - на закупку 79 «классических» троллейбусов, которые должны поступить в 2023-2025 гг. Второй аукцион предусматривает закупку 30 троллейбусов с увеличенным автономным ходом не менее 25 км (с возможностью увеличения до 30 км). Эти машины будут поставлены в Петербург в течение октября-ноября 2023 года. В соответствии с техническим заданием все новые троллейбусы оснащаются системой контроля состояния водителя.

На данный момент пассажирский инвентарь троллейбусов составляет в Горэлектротрансе 802 единицы, из них 216 единиц – троллейбусы с увеличенным автономным ходом. В общей сложности программа развития Горэлектротранса предусматривает поставку до 2028 года почти шестисот новых троллейбусов.

Петербургский троллейбус: #ВсемПоПути!