14 апреля Горэлектротранс проведет гарантированное собеседование в Адмиралтейском районе

14 апреля, в четверг, с 13:00 до 15:00 петербургский Горэлектротранс примет участие в гарантированном собеседовании в Агентстве занятости населения Адмиралтейского района. Акцент будет сделан на приоритетные направления набора – учеников и водителей троллейбуса, а также кондукторов.

Получить восстребованную профессию в сфере городского наземного электрического транспорта можно у корпоративном учебном центре Горэлектротранса – Учебно-курсовом комбинате. Здесь ученики за полгода проходят теоретическое и практическое обучение, после которого, при успешной сдаче выпускных экзаменов, имеют гарантированную возможность устроиться на работу в логистически удобный им парк. Обучение проходит полностью за счет будущего работодателя, также выплачивается стипендия.

Вакансия «ученик водителя троллейбуса» открыта во всех троллейбусных парках:

Троллейбусный парк № 1 (Ленинский пр., д. 140, корп. 2)

Троллейбусный парк № 2 (ул. Арсенальная, д. 27)

Троллейбусный парк № 3 (ул. Седова, д.7)

Троллейбусный парк № 6 (ул. Аэродромная, д.12)

Совмещенный трамвайно-троллейбусный парк (Гражданский пр., д. 131)

Также на предприятии требуются кондуктора в следующие парки:

Трамвайный парк № 1 (Московский пр., д. 83)

Трамвайный парк № 5 (ул. Сердобольская, д. 2-г)

Троллейбусный парк № 1 (Ленинский пр., д. 140, корп. 2)





С полным перечнем вакансий Горэлектротранса можно ознакомиться по ссылке, перечень «горящих вакансий» размещен здесь.

Дата: 14 апреля (четверг)

Время: 13:00-15:00

Место проведения: Агентство занятости населения Адмиралтейского района (Английский пр., 45/26)