14 апреля Горэлектротранс проведет гарантированное собеседование в Адмиралтейском районе

14 апреля, в четверг, с 13:00 до 15:00 петербургский Горэлектротранс примет участие в гарантированном собеседовании в Агентстве занятости населения Адмиралтейского района. Акцент будет сделан на приоритетные направления набора – учеников и водителей троллейбуса, а также кондукторов.
Получить восстребованную профессию в сфере городского наземного электрического транспорта можно у корпоративном учебном центре Горэлектротранса – Учебно-курсовом комбинате. Здесь ученики за полгода проходят теоретическое и практическое обучение, после которого, при успешной сдаче выпускных экзаменов, имеют гарантированную возможность устроиться на работу в логистически удобный им парк. Обучение проходит полностью за счет будущего работодателя, также выплачивается стипендия.
Вакансия «ученик водителя троллейбуса» открыта во всех троллейбусных парках:
Также на предприятии требуются кондуктора в следующие парки:
С полным перечнем вакансий Горэлектротранса можно ознакомиться по ссылке, перечень «горящих вакансий» размещен здесь.
Дата: 14 апреля (четверг)
Время: 13:00-15:00
Место проведения: Агентство занятости населения Адмиралтейского района (Английский пр., 45/26)