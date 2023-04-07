Горэлектротранс начинает внедрение системы авторасстановки трамваев в парке

Петербургский Горэлектротранс одним из первых в стране включает в производственный процесс систему автоматического управления стрелочными переводами. Её работу продемонстрировали 11 апреля на второй площадке Трамвайного парка № 7, в ПТО «Рыбацкое». Инновационный комплекс установлен на всех новых трамваях, поступающих в Петербург. После отладки и сонастройки всех частей комплекса его действие в реальных условиях парка проверил директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин. В ходе демонстрации трамвай в автоматическом режиме проехал по заданному маршруту, при этом водитель не участвовал в процессе управления.

Демонстрируемый комплекс оборудования представляет собой элемент системы авторасстановки. Её внедрение позволит без участия водителя-перегонщика готовить трамваи к выпуску на линию или обеспечивать их передвижение по парку. В таком случае управление трамваем осуществляется системой в зависимости от необходимости выполнения обслуживания (мойка, ремонт и т.д.) и далее с учетом графика выпуска на линию. Также управление может осуществляться диспетчером с задачей маршрута вручную, условно из точки А до точки Б.