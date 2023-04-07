Горэлектротранс начинает внедрение системы авторасстановки трамваев в парке

11 апреля 2023

Петербургский Горэлектротранс одним из первых в стране включает в производственный процесс систему автоматического управления стрелочными переводами. Её работу продемонстрировали 11 апреля на второй площадке Трамвайного парка № 7, в ПТО «Рыбацкое». Инновационный комплекс установлен на всех новых трамваях, поступающих в Петербург. После отладки и сонастройки всех частей комплекса его действие в реальных условиях парка проверил директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин. В ходе демонстрации трамвай в автоматическом режиме проехал по заданному маршруту, при этом водитель не участвовал в процессе управления.

 

Демонстрируемый комплекс оборудования представляет собой элемент системы авторасстановки. Её внедрение позволит без участия водителя-перегонщика готовить трамваи к выпуску на линию или обеспечивать их передвижение по парку. В таком случае управление трамваем осуществляется системой в зависимости от необходимости выполнения обслуживания (мойка, ремонт и т.д.) и далее с учетом графика выпуска на линию. Также управление может осуществляться диспетчером с задачей маршрута вручную, условно из точки А до точки Б.

 

 

 

В целом же вся автоматическая система условно состоит из пяти составляющих:

 

  • комплекс оборудования непосредственно на вагоне;
  • оборудование в диспетчерской, откуда осуществляется управление;
  • шкафы управления вблизи стрелок;
  • маршрутный указатель на контактной сети;
  • система позиционирования, обеспечивающая высокоточное определение местоположения трамвайного вагона.

 

На практике работа системы выглядит так.  Трамвай нужно переместить в точку старта для его расстановки на утренний выпуск. Система или оператор в диспетчерской выстраивает на компьютере маршрут следования трамвая в парке, выставляет ограничения по скорости движения и подает трамваю сигнал к движению. Под контролем системы находятся стрелочные переводы – для синхронизации действий подвижного состава. В результате этих манипуляций трамвай в автоматическом режиме прибывает к месту старта перед выпуском на линию.

 

Такая система авторасстановки может быть использована при любых передвижениях трамвая в пределах парка: выезд (заезд) из депо, переезд на путь, заезд в моечный комплекс.

 

Первым парком, где планируется полномасштабно внедрить систему авторасстановки, станет трамвайный парк № 7 после завершения его реконструкции в 2024 году.

 

 

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