Детей работников Горэлектротранса научили пожарной безопасности

«Чтоб пожара избежать, нужно много детям знать!» Таким девизом руководствовались в ГЭТ при организации обучения для детей разных возрастных групп с участием представителей МЧС и спецтехники. Занятия прошли 8 апреля в Троллейбусном парке № 6 и Экспозиционно-выставочном комплексе. В практикуме приняли участие порядка 60 ребят в возрасте от 4 до 17 лет. Все они – дети сотрудников предприятия. Программу по поручению директора СПб ГУП «Горэлектротранс» Дениса Минкина разработало и организовало Контрольно-ревизионное управление ГЭТ.

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Группа старшего возраста проходила обучение в Троллейбусном парке № 6. Вводную часть представители МЧС начали с экскурса в древнегреческую мифологию, рассказали о боге огня Прометее, а также об истории взаимоотношения огненной стихии с человеком. Также спасатели подготовили видеоролики и мультфильмы, из которых ребята узнали, какие места в квартире наиболее уязвимы при пожаре и какие первоочередные меры по собственному спасению необходимо предпринять.

После теории состоялась самая яркая часть обучения, причём и в прямом, и в переносном смысле. Ребята ознакомились с пожарной техникой, освоили навыки применения средств пожаротушения и спасения, оказания доврачебной помощи, и даже смогли примерить боевую одежду пожарного. Профессиональные спасатели продемонстрировали работу пожарного звена с развёртыванием оборудования и тушением учебного возгорания. Полученные знания участники обучения смогли применить тут же, во время эстафеты «Папа, мама, я – пожарная семья».

Старшую группу на занятиях приветствовал лично директор Горэлектротранса Денис Минкин, который отметил важность владения детьми навыками пожарной безопасности.

«Когда Маугли научился не бояться огня, он стал самым сильным в джунглях. Наши дети должны не бояться огня! Они должны понимать, как с ним жить мирно. Для этого эти учения. Ну и поиграть в субботу с друзьями тоже полезно», - раскрывает Денис Минкин цели субботнего противопожарного практикума.

К младшей детской группе, которая собралась в этот день в Экспозиционно-выставочном комплексе на Васильевском острове, представители МЧС тоже приехали на настоящей пожарной машине, продемонстрировали свою экипировку и технику. А специалисты Контрольно-ревизионного управления ГЭТ провели для детей интерактивные игры и лекторий. Работники Аварийно-восстановительной службы Горэлектротранса «Носорог» рассказали детям о нештатных ситуациях, с которыми им приходится сталкиваться в повседневной работе, и показательно распилили «упавшее» дерево и неисправный пантограф трамвая.

Ну и, конечно, посещение выставочного комплекса не могло обойтись без экскурсионной программы с катанием на старинном трамвае. Помимо полезных знаний и впечатлений все дети получили памятные сувениры с логотипами предприятия.