Руководители петербургского Горэлектротранса и Президентской библиотеки обсудили развитие сотрудничества

Директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин и генеральный директор Президентской библиотеки им. Ельцина Юрий Носов провели сегодня деловую встречу, чтобы обсудить дальнейшее двустороннее взаимодействие в рамках заключённого в 2017 году соглашения о сотрудничестве.

Особый интерес для совместной работы представляет тема вовлечения молодёжи в изучение транспортной истории Санкт-Петербурга и привлечение внимания к отрасли ГЭТ, а также взаимосвязи развития транспорта и города.

Ещё одним важным направлением стороны видят информационное партнёрство и популяризацию уникальных материалов об электротранспорте нашего города, находящихся в архивах Президентской библиотеки и Центральном архиве СПб ГУП «Горэлектротранс».

Особый акцент при подготовке материалов об истории и современной деятельности петербургского Горэлектротранса будет сделан на человеческих историях людей труда, от которых зависит ежедневная перевозка пассажиров мегаполиса.