Студенты Академии транспортных технологий оценили преимущества работы в ГЭТ

Петербургский Горэлектротранс принял участие в профориентационной конференции в Академии транспортных технологий. Основной акцент в беседе со студентами 1-го - 4-го курсов представители Управления по персоналу сделали на богатой корпоративной культуре и преимуществах целевого обучения, которое гарантирует выпускникам рабочие места на предприятии.

Начальник сектора по набору персонала Горэлектротранса Ольга Меньшикова выступила на конференции с презентацией о целевом обучении и показала видеоролик о работе Аварийно-восстановительной службы «Носорог», занявший первое место на Форуме работающей молодёжи «Верный ориентир». Также студентам рассказали о системной работе, ведущейся на предприятии по формированию кадрового резерва. Для скорейшей адаптации молодых специалистов и их дальнейшего развития разработаны и действуют «Положение о молодом специалисте», «Положение о молодом рабочем», «Положение о наставничестве» и «Положение о кадровом резерве». В частности, кадровые резервисты имеют хорошую возможность для карьерного роста и получения высшего образования.

Кроме того, между СПб ГУП «Горэлектротранс» и Академией транспортных технологий заключено соглашение о сотрудничестве, предусматривающее, в том числе, прохождение студентами практики в трамвайных и троллейбусных парках и службах. Во время практики молодые люди знакомятся с азами профессии, а тем, кто заключил с ГЭТ договор о целевом обучении, после окончания Академии гарантируются рабочие места, где их уже ждут будущие коллеги и наставники.

Также ребятам рассказали о насыщенной корпоративной жизни в Горэлектротрансе: отдел социальной политики проводит круглогодичный конкурс «Быть здоровым легко», работники предприятия активно участвуют в спартакиадах, различные досуговые мероприятия организуют профсоюз и Молодёжный совет.

«Очень важно, что ребята заинтересовались нашей корпоративной культурой и молодёжной политикой. Все студенты - творческие и спортивные, поэтому помимо профессиональной реализации им важна и личная. А у нас в Горэлектротрансе корпоративная жизнь богатая и интересная!» - отметила Ольга Меньшикова.

Напомним, Академию транспортных технологий и Горэлектротранс связывают многолетнее плодотворное сотрудничество и общие исторические корни.