115 лет трамвайному парку на Петроградской стороне

7 апреля отмечает день рождения Трамвайный парк № 3. Первые электрические трамваи вышли из его ворот в 1908 году. Сегодня Третий трамвайный – не просто один из старейших парков города с богатой историей. Именно этому подразделению выпала миссия представить главную имиджевую премьеру программы развития Горэлектротранса «Сохраняя историю, движемся в будущее»: Третий парк будет эксплуатировать в центре Петербурга новые современные трамваи в ретростиле. Первые такие вагоны должны прибыть в город уже к концу весны. Также в состав Трамвайного парка № 3 входит Экспозиционно-выставочный комплекс ГЭТ, концепция развития которого предусматривает создание крупнейшего в Европе музея электротранспорта и профориентационного центра.

Поздравление от директора Горэлектротранса Дениса Минкина

115 лет. Это несколько поколений людей... сколько судеб тысяч работников 3-го парка было связано с Ленинградским-Петербургским трамваем! Низкий поклон им, в мирное время и во время блокады заставлявшим жизнерадостно петь трамвайные звонки! Все сотрудники Горэлектротранса делят радость 115 годовщины Третьего парка с нашими товарищами с Петроградки и Васьки! И весь город ждет нового облика центральных трамваев!

Движемся в будущее

Своё 115-летие Трамвайный парк № 3 встречает на пороге масштабного обновления. Здесь готовятся ко встрече новых низкопольных трамваев, разработанных специально под инфраструктуру парка и адаптированных под 14-й радиус криволинейных участков. Все трамваи будут «умными», то есть оснащёнными комплексом активной помощи водителю. А вот что касается внешности, то новые вагоны приобретут шарм классической ленинградской модели трамвая ЛМ-57 по прозвищу «Стиляга» и будут исполнены по мотивам трамвайной моды периода 50-60-х годов.

Комплексная 8-летняя программа развития Горэлектротранса предусматривает и реконструкцию самого Трамвайного парка № 3. В перспективных планах – обновление трамвайных путей и контактной сети, инженерных сетей, технологического оборудования, здания депо.

Масштабная реконструкция предусмотрена также концепцией развития Экспозиционно-выставочного комплекса ГЭТ, который занимает часть второй площадки Трамвайного парка № 3, расположенной на Васильевском острове. В старинном депо Василеостровского трамвайного парка планируется создать единый центр по изучению прошлого, настоящего и будущего городского электрического транспорта – с детской трамвайной линией, деловыми пространствами, площадками для проведения культурно-массовых мероприятий и зонами отдыха. Реализация концепции позволит кратно повысить возможности ЭВК ГЭТ как важного звена профориентационной экосистемы Горэлектротранса.

Парк сегодня

Сегодня Трамвайный парк № 3 обслуживает 7 маршрутов в 9 районах Санкт-Петербурга: Адмиралтейском, Василеостровском, Выборгском, Калининском, Красногвардейском, Невском, Петроградском, Приморском и Центральном. Также парком обслуживается туристический маршрут Т1, на котором работают реплики знаменитого ленинградского вагона ЛМ-33. Протяжённость маршрутной сети парка составляет 99 км, плюс ещё 17 км – трасса туристического маршрута, охватывающая около пятисот достопримечательностей города. Трамваи парка перевозят около 1,5 млн пассажиров ежемесячно, а обеспечивают перевозки 547 работников, из них 232 вагоновожатых.

«Что такое парк? Парк - это люди, это сотрудники, это все мы…А день рождения парка - это очередная годовщина нашей совместной работы, нашего самоотверженного труда в одном направлении! Желаю коллективу парка вписать в свою историю ещё множество славных страниц, многократно приумножить количество побед и свершений. Стабильной, уверенной и надёжной работы – предприятию. Здоровья, счастья, оптимизма и уверенности в завтрашнем дне – всему коллективу и ветеранам парка!» - поздравил своих коллег директор Трамвайного парка № 3 Артём Михайлов.

История

Трамвайный парк на Петроградской стороне открылся 7 апреля 1908 года. Однако транспортная работа предприятия на Большой Посадской началась почти на 30 лет раньше: в 1880 году здесь был построен Петербургский коночный парк, переоборудованный впоследствии под запуск электрического трамвая. Интересно, что до середины 1909 года из его ворот выходили как трамваи, так и конки. Затем парк стал использоваться исключительно как трамвайный.

В 1922 году парк назвали именем члена ЦК профсоюза городских рабочих и служащих К.Н. Блохина, бывшего вагоновожатого. Своё нынешнее название Трамвайный парк № 3 получил в 1991 году. В 2016 году у парка появилась вторая выпускающая площадка: на Среднем пр. В.О., 77. Депо Василеостровского трампарка было реконструировано накануне закрытия на ремонт Тучкова моста, таким образом вторая площадка Трамвайного парка № 3 обеспечила транспортное обслуживание Васильевского острова.

#ВсемПоПути!

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