Петербургский Горэлектротранс с прискорбием сообщает, что 5 апреля на 87-м году жизни скончался Юрий Николаевич Горлин, возглавлявший предприятие с 1982 по 2002 гг., почётный президент Международной ассоциации предприятий городского электрического транспорта (МАП ГЭТ).

Ю.Н. Горлин родился 18 ноября 1936 г. в пос. Карманово Смоленской области, в семье служащего. Окончил Ленинградский техникум железнодорожного транспорта (1955 г.), Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта (1965 г.). После окончания института работал на Октябрьской железной дороге в должностях старшего инженера дистанции, заместителя начальника, начальника дистанции, главного инженера Ленинград-Витебского отделения, заместителя главного инженера ОЖД. В 1982 году возглавил ленинградское Трамвайно-троллейбусное управление (впоследствии – петербургский Горэлектротранс), которым руководил двадцать лет, до 2002 года.

За время работы на предприятии внёс огромный вклад в развитие городского электрического транспорта Ленинграда - Санкт-Петербурга. Под руководством Юрия Николаевича Горлина и при его непосредственном участии было построено и реконструировано более 300 км трамвайно-троллейбусных линий. Предприятием был создан и введён в эксплуатацию вагон с асинхронным приводом ЛВС-97К. Были внедрены трамвайные вагоны и сочленённые троллейбусы, оборудованные тиристорно-импульсной системой управления, что позволило экономить до 25 % потребляемой электроэнергии.

Много сил и энергии Юрий Николаевич вложил в организацию скоростного движения трамвая на проспекте Просвещения и реконструкцию трамвайных путей на Московском проспекте. Организовал внедрение прогрессивных конструкций и технологий при устройстве основания трамвайных путей, что увеличило срок их службы, уменьшило шумность при движении вагонов и повысило скорость движения.

Большое внимание Ю.Н. Горлин уделял развитию международных связей. Являлся президентом, почётным президентом Международной ассоциации предприятий городского электрического транспорта.

За долголетний и добросовестный труд Ю.Н. Горлин был награждён орденом «Знак Почёта», медалью «Ветеран труда», медалью «В память 300-летия Санкт-Петербурга». Удостоен почётного звания «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации».

На предприятии Юрий Николаевич Горлин уделял большое внимание социальным вопросам, в том числе обеспечению работников жильём, организации их досуга, вникал в личные проблемы каждого, кто обращался за помощью.

Коллектив Горэлектротранса выражает глубокие соболезнования семье, близким и коллегам Юрия Николаевича Горлина, чья жизнь стала примером служения родному городу и любимому транспорту. Светлая память о Юрии Николаевиче навсегда сохранится в наших сердцах.

О дате прощания будет объявлено дополнительно.