«Петербургские магистрали»: вышел в свет мартовский номер газеты

В первом весеннем номере, как и предполагает настроение при смене сезонов, не обошлось без темы обновления и развития. Обновляется парк подвижного состава, работники предприятия ставят перед собой новые цели, связанные с профессиональным и личностным ростом. А всероссийский онлайн-фестиваль «Транспорт: будущее», проводимый МАП ГЭТ совместно с Горэлектротрансом, поставил интересные задачи перед детьми работников предприятия.

Горэлектротранс объявил аукционы на закупку новой техники: закупаются 22 двухсекционных трамвая в ретростиле в рамках проекта «RetroFuture», 116 «умных» трамваев в современном дизайне и 109 троллейбусов, из них 30 единиц - с увеличенным автономным ходом.

Детей работников ГЭТ приглашают к участию во всероссийском фестивале «Транспорт: будущее» - в рамках номинации «Трудовые династии» предлагается записать короткий ролик о работе своих родителей или родственников, а также порассуждать о транспортных профессиях будущего. Призом в номинации станет участие в экскурсиях на петербургские транспортные предприятия и детском фестивале «Транспортные профессии будущего», проводимом МАП ГЭТ и петербургским Горэлектротрансом в рамках программы IV Международного транспортного фестиваля SPbTransportFest.

На старт! В Горэлектротрансе стартовали конкурсы профессионального мастерства водителей трамвая и троллейбуса. Особый повод для волнений в этом году у трамвайщиков, ведь два победителя представят Санкт-Петербург на Всероссийском конкурсе. Но и для водителей троллейбуса организаторы подготовили на трассе сюрприз.

Первокурсники петербургской Высшей школы экономики в рамках сотрудничества с Горэлектротрансом представили новую серию работ, выполненных по заказу Экспозиционно-выставочного комплекса ГЭТ и проектного офиса по созданию трамвая для центра Петербурга «RetroFuture».

Отдел социальной политики ГЭТ подвёл итоги программы «СТОП никотин» в рамках корпоративного конкурса «Быть здоровым легко». Тройку призёров составили Троллейбусный парк № 3, Трамвайный парк № 8 и Троллейбусный парк № 1.

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