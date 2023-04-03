Витамином С зарядились пассажиры трамвая № 6

4 апреля, в День витамина С, трамвай № 6 отправился в «витаминный рейс». Ежегодная акция артистов клоун-мим-театра «Мимигранты» при поддержке петербургского Горэлектротранса традиционно проходит в период проведения «Смешного фестиваля». Артисты театра дарили пассажирам солнечное настроение и заряжали витаминами, приближая тем самым наступление где-то заблудившейся настоящей весны.

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Шутки, конкурсы, фокусы поджидали сегодня пассажиров трамвая №6. Для кого-то такой рейс стал сюрпризом, но многие пассажиры с детьми специально «ловили» необычный трамвай на маршруте. И это неудивительно – не каждый день можно встретить в привычном трамвае мимов с килограммами апельсинов и такой концентрацией витамина С и юмора в одном салоне. Артисты пели, играли с детьми и взрослыми и подшучивали над ними, но каждое свое хулиганство возмещали подарком в виде самого солнечного фрукта – апельсина.