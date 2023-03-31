Юные инспекторы движения побывали в ЭВК ГЭТ

Экспозиционно-выставочный комплекс городского электрического транспорта посетили члены отряда Юных инспекторов движения школы № 394 Красносельского района. Участие в мероприятии, которое состоялось в рамках акций «Пристегнись» и «Внимание, дети!», приняли сотрудники районного ОГИБДД и представители Трамвайного парка № 8.

Работники ЭВК провели для ребят экскурсию, в ходе которой рассказали об истории развития общественного транспорта в Санкт-Петербурге, о конке, ледовом и блокадном трамвае. Школьники смогли убедиться, что вопросам безопасности уделялось большое внимание ещё на заре развития электрического транспорта. В частности, во все времена было актуальным требование во время движения держаться за поручни.

Сотрудники Госавтоинспекции напомнили ребятам о необходимости соблюдения правил дорожного движения, а помощник директора Трамвайного парка № 8 по безопасности движения Павел Каменский отдельно остановился на основных правилах безопасности на городском наземном электрическом транспорте и вблизи трамвайных путей.

В рамках профориентационной работы детям также рассказали о профессиях ГЭТ. Школьники смогли почувствовать себя вагоновожатыми за интерактивными пультами управления трамвайных вагонов МВ и ЛМ-68М. В конце экскурсии члены ЮИД прокатились по территории старинного депо на вагоне МС.

Напомним, ранее Юные инспекторы движения побывали в Троллейбусном парке № 6.