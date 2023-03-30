Объявлены аукционы на поставку новых троллейбусов и «умных» трамваев.

Петербургский Горэлектротранс закупает 79 «классических» троллейбусов, которые должны поступить в город в 2023-2025 гг. Также в 2023 году будет пополнен парк троллейбусов с увеличенным автономным ходом на 30 единиц. А в период с 2023 по 2026 год в Петербург будет поставлено 116 «умных» трамваев. Соответствующие аукционы объявлены 31 марта. Обновление подвижного состава ведется в рамках реализации программы развития Горэлектротранса «Сохраняя историю, движемся в будущее», одобренную губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым в апреле 2021 года. Одновременно с обновлением подвижного состава комплексная программа предполагает модернизацию инфраструктуры предприятия.

Согласно конкурсной документации аукциона на закупку 79 троллейбусов большого класса вместимости поставки будут вестись в три этапа:

- 2 троллейбуса в ноябре 2023 года,

- 19 троллейбусов в 1-м квартале 2024 года,

- 58 троллейбусов в 1-м, 2-м и 3-м кварталах 2025 года.

30 троллейбусов с увеличенным автономным ходом не менее 25 км (с возможностью увеличения до 30 км) по второму объявленному аукциону будут поставлены в Петербург в течение октября-ноября 2023 года.

Весь новый подвижной состав полностью низкопольный и рассчитан на эксплуатацию в погодных условиях от -40 до +40 градусов Цельсия. Троллейбусы оснащены системой контроля состояния водителя, сигнализирующей об изменении состояния водителя, и, в случае отсутствия реакции, останавливающей транспортное средство. Установленная на борту система кругового обзора при помощи камер обеспечивает обзор транспортного средства на 360 градусов.

Что касается 116 «умных» трамваев, то это будет низкопольный подвижной состав: трехсекционные, трехсекционные двухкабинные, двухсекционные и односекционные трамваи. Особенность всех новых трамваев – комплекс активной помощи водителю, устанавливаемый с 2022 года на серийных трамваях по заказу Горэлектротранса. Комплекс включает в себя систему активной безопасности и систему контроля бодрствования водителя, связанные между собой.

Напомним, в марте 2023 года также был объявлен аукцион на закупку 22 двухсекционных трамваев в ретростиле для работы в центре Санкт-Петербурга. А в прошлом году на старте реализации программы развития было заключено 6 государственных контрактов на поставку в течение двух лет 286 троллейбусов и 192 «умных» трамваев с комплексом активной помощи водителю. В результате этих поставок средний возраст подвижного состава троллейбусов до конца 2023 года снизится до 4 лет, а средний возраст трамваев – до 17 лет. Всего же к концу 2028 года Петербург получит почти 596 трамваев и 587 троллейбусов.