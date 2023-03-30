В Учебно-курсовом комбинате прошла встреча с будущими учениками

Сегодня Учебно-курсовой комбинат петербургского Горэлектротраса открыл двери для желающих освоить транспортные профессии. Традиционный День открытых дверей был посвящен не только флагмантским направлениям подготовки, среди которых – ученики водителей трамвая и троллейбуса, но и не менее востребованным в Горэлектротрансе рабочим специальностям. Расширение учебных программ проходит на фоне масштабирования Учебно-курсового комбината в Корпоративный учебный центр. Сейчас в УКК реализуется уже 32 программы дополнительного профессионального образования и повышения квалификации.

Презентация образовательных возможностей УКК и условий труда в петербургском Горэлектротрансе прошла на площадке предприятия на Гражданском проспекте, 131, где расположены сразу два подразделения ГЭТ: Учебно-курсовой комбинат и Совмещенный трамвайно-троллейбусный парк. Такое соседство взаимовыгодно для обеих сторон – у учеников УКК есть возможность сразу знакомиться со всеми направлениями обучения (трамвайным, троллейбусным, производственным и др.) на одной территории, а СТТП присматривает себе новых сотрудников с самых первых дней обучения.

В ходе мероприятия будущим транспортникам подробно рассказали о программах подготовки, условиях поступления, сроках обучения в УКК, а также предоставляемой стипендии на период учебы, которая составляет от 23,5 до 37,5 тыс. рублей. Важным условием для учеников является гарантированное трудоустройство в ближайшие к месту проживания или логистически удобные для них трамвайные и троллейбусные парки.

«Сегодня Учебно-курсовой комбинат активно развивается – трансформируется в Корпоративный учебный центр ГЭТ. В трансформацию устремлены все силы: разрабатываются новые учебные программы, ремонтируются аудитории, модернизируется подвижной состав для учебной практики. К условиям столь бурного развития мы и готовим студентов: они изучают новую технику и следят за развитием новых технологий в сфере электротранспорта. На наших плечах лежит ответственность за подготовку кадров для всего предприятия, поэтому мы делаем все для того, чтобы наши студенты выходили из стен Учебно-курсового комбината готовыми к работе на современном городском электрическом транспорте», – отмечает директор Учебно-курсового комбината Данила Михеев.

Интерактивная часть Дня открытых дверей прошла в учебных классахс мультимедиа средствами обучения, в том числе в тренажерном классе, где расположены уникальные тренажеры-симуляторы трамвайного вагона и троллейбуса на динамической платформе. Программное обеспечение тренажеров включает в себя весь диапазон возможных ситуаций, с которыми водитель может столкнуться в реальности на дорогах Петербурга: особенности погодных условий, времени суток, ДТП, заторы, сход токоприемников и другое. Для всех желающих были организованы тестовые заезды.

Также о линейной работе гостям рассказали представители трамвайных и троллейбусных парков, а сотрудники Управления по персоналу рассказали о наиболее востребованных специалистах, познакомили с перечнем открытых «горящих» вакансий и подробно представили карьерные возможности на предприятии, условия труда, социальные гарантии.

Завершился День открытых дверей обзорной экскурсией по Совмещенному трамвайно-троллейбусному парку, где соискатели увидели современные трамваи и троллейбусы, производственные и ремонтные цеха.

Узнать больше об обучении в УКК:

https://getukk.ru/,

https://www.electrotrans.spb.ru/rabota_i_obuchenie

Открытые вакансии Горэлектротранса: https://www.electrotrans.spb.ru/vakansii/1