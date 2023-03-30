С 1 апреля пассажиры трамваев и троллейбусов смогут оплачивать проезд по льготной стоимости

Начиная с 1 апреля владельцам карт платежной системы «Мир» и Единой карты петербуржца (ЕКП) будет предоставлена дополнительная скидка при оплате проезда в наземном городском электрическом транспорте. Одна поездка обойдется от 40 до 43 рублей в зависимости от способа оплаты.

Так, при оплате картой «Мир» стоимость поездки составит 43 рубля, при оплате банковским приложением ЕКП – 42 рубля. Если карта «Мир» и ЕКП привязаны к мобильному приложению (например, MirPay), то за поездку спишется 41 и 40 рублей соответственно.

Подробная информация об условиях проведения акции размещена на сайте privetmir.ru