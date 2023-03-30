Представители Минсктранса ознакомились с передовыми технологиями в Горэлектротрансе

Петербургский Горэлектротранс посетила с визитом делегация коммунального транспортного унитарного предприятия «Минсктранс». Коллеги из Белоруссии изучили опыт Энергохозяйства в эксплуатации тяговых подстанций и контактно-кабельной сети, организацию капитального ремонта трамвайных путей, а также побывали в Совмещённом трамвайно-троллейбусном парке, где гостям продемонстрировали работу «умного» трамвая с элементами искусственного интеллекта.

В ходе визита минские транспортники осмотрели современную тяговую подстанцию № 42 «Гранитная», введённую в эксплуатацию в 2019 году. Подстанция предназначена для питания контактной сети трамваев и троллейбусов по Дальневосточному, Новочеркасскому и Заневскому проспектам, Таллинской улице, улице Стахановцев, Гранитной улице и трамвайного кольца «Малая Охта». На тяговой подстанции установлено современное оборудование производства петербургского ООО «НИИЭФА-ЭНЕРГО», органы управления выполнены на основе микропроцессорных устройств. Реализована полная автоматизация работы оборудования и доступ с пульта энергодиспетчера, который может дистанционно управлять телеметрией.

Знакомство с работой Энергохозяйства, которому 1 марта исполнилось 89 лет, продолжилось в управлении контактной сети в Дегтярном переулке. В частности, гости заинтересовались опытом установки и содержания опор контактной сети. Представители Горэлектротранса рассказали, что для сохранности опор используют антивандальную сетку и подбирают соответствующие краски. Также в ГЭТ применяется новая технология модульной установки опор (на фланцах), при которой фундамент опоры занимает значительно меньшую площадь. Белорусских коллег заинтересовал опыт Горэлектротранса в применении синтетической контактной сети. В отличие от стальной, она не подвержена коррозии, существенно снижает уровень передаваемой на фасады зданий вибрации и общий шумовой фон, возникающий при движении электротранспорта.

На Боткинской улице и Лесном проспекте представители Минсктранса ознакомились с полным циклом капитального ремонта трамвайных путей, находящихся в теле дороги – от котлована до заливки бетона и асфальта. Используемые здесь технологии обеспечивают трамваю тихий и плавный ход.

В Совмещённом трамвайно-троллейбусном парке гостям продемонстрировали трамвай «Богатырь-М», оснащённый комплексом активной помощи водителю от Cognitive Pilot, который включает в себя систему активной безопасности и систему контроля бодрствования водителя, связанные между собой. Транспортники из Минска увидели, как «умный» вагон самостоятельно применил экстренное торможение при появлении в зоне трамвайных путей препятствия, которое «не заметил» водитель, а также остановил трамвай, когда вагоновожатый «заснул». Представители Горэлектротранса рассказали своим коллегам, что установка на трамвайные вагоны таких интеллектуальных систем является обязательным требованием предприятия к трамваям всех новых поставок, начиная с 2022 года.

На примере СТТП коллегам из Белоруссии продемонстрировали внедрение в Горэлектротрансе бережливого производства. В частности, минчане оценили организацию рабочего пространства в инструментальной мастерской участка механических работ. Система 5С внедрена в Совмещённом парке с 2016 года.

Здесь же, на территории парка, находится Учебно-курсовой комбинат Горэлектротранса. Представители Минсктранса ознакомились с уникальными тренажёрами-симуляторами трамвайного вагона и троллейбуса на динамической платформе.

Также белорусские транспортники посетили Экспозиционно-выставочный комплекс городского электрического транспорта и проехали на реплике вагона ЛМ-33 по маршруту «Первый туристический».