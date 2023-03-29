Дети из Всеволожского района побывали на экскурсии в Трамвайном парке № 5

Трамвайный парк на Сердобольской улице 28 марта принимал необычных посетителей: большую делегацию маленьких гостей. С визитом к транспортникам пришли дети в возрасте от 6 до 14 лет. Вместе с директором Трамвайного парка № 5 Александром Касаткиным и председателем профкома Галиной Махиной встречал ребят их добрый знакомый: слесарь Вадим Кривоносов, которого дети знают, как спортивного наставника.

Вадим Кривоносов работает в Трамвайном парке № 5 слесарем по ремонту подвижного состава. А в свободное от работы время проводит для детей тренировки по карате по месту своего жительства. Администрация Юкковского сельского поселения, которая предоставляет помещение для этих занятий, обратилась с просьбой организовать для детей экскурсию в трамвайный парк, чтобы показать разнообразие профессий транспортной отрасли.

Участие в экскурсии приняли учащиеся средних школ из деревень Вартемяги и Агалатово, школы № 471 Выборгского района Санкт-Петербурга, детского сада № 28, а также маленькие читатели Лупполовской сельской библиотеки.

Побывав в цехах, дети увидели, как трамваи готовят к работе на линии и ремонтируют подвижной состав, удивились тому, как много людей ежедневно обеспечивают транспортное обслуживание жителей города, узнали, как устроена их работа. Работники ГЭТ рассказали ребятам об истории парка, а также прокатили их по территории депо.

«Было очень интересно увидеть, как проходит ремонт и мойка трамваев, нам рассказали, как управлять трамваем и прокатили на новеньком современном вагоне. Дети были в восторге! После экскурсии нас напоили чаем со сладостями, а на память подарили книгу о ленинградском трамвае для нашей сельской библиотеки», - поблагодарила администрацию парка депутат Юкковского сельского поселения Милана Копцева.