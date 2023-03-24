Студенты Медиакома ВШЭ представили новые проекты для Горэлектротранса

Первокурсники петербургской Высшей школы экономики продолжают сотрудничество с СПб ГУП «Горэлектротранс». На открытой защите по предмету «Проект медиакоммуникации» студенты представили новую серию работ, выполненных по заказу Экспозиционно-выставочного комплекса ГЭТ и проектного офиса по созданию трамвая для центра Петербурга «RetroFuture». На экзамене студенческие работы вместе с преподавателями оценивали директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин и руководитель Пресс-службы ГЭТ Дарья Тимофеева.

Так получилось, что на нынешнем экзамене благодарили не только студентов за подготовку новых медиапроектов, но и заказчиков. Директору СПб ГУП «Горэлектротранс» Денису Минкину вручили благодарственное письмо от имени декана факультета Санкт-Петербургская школа гуманитарных наук и искусств Адриана Селина. Помимо «классического» информационного сотрудничества с Медиакомом ВШЭ Денис Минкин провёл серию мастер-классов для студентов, а также был инициатором дебатов между студентами Университета МЧС и ВШЭ. Таким образом, первокурсники получили свой первый опыт организации протокольных мероприятий. Со своей стороны Денис Минкин вручил грамоты участникам оргкомитета дебатов, среди которых Ксения Денисова, Вероника Аквит, Олеся Купчик, Данил Зиндуль.

Среди студенческих проектов, представленных к защите, по линии Горэлектротранса рассмотрели следующие:

- «RetroFuture подкаст» - трехсерийный подкаст о шестидесятых годах. Трамвай ЛМ-57 «Стиляга» был не только свидетелем, но и непосредственным представителем своей эпохи. Кто создавал трамвай с уникальным обликом и почему субкультура шестидесятых была созвучна новому транспорту разбирались Яна Гомза, Анастасия Вычужанина, Ирина Лихачева.

- Две мультимедиа серии для информационных киосков Экспозиционно-выставочного комплекса ГЭТ. Чтобы собрать фактуру для трансляции в ЭВК авторы проекта Карина Никитина и Алина Сидорова опрашивали любителей петербургского транспорта и преподавателей Академии им. А.Л. Штиглица.

После защиты проектов первокурсников пригласили в качестве корреспондентов на мероприятие, посвященное 81-й годовщине пуска блокадного трамвая, которое состоится в середине апреля в Экспозиционно-выставочном комплексе ГЭТ.

Материалы будут опубликованы на информационных ресурсах ГЭТ. Следить за информационным партнерством Пресс-службы Горэлектротранса и ВШЭ можно в соцсетях предприятия по хэштегу #Медиаком_ГЭТ.