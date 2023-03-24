Опрос: Удовлетворенность качеством транспортного обслуживания пассажирским транспортом

27 марта 2023

С 22 по 29 марта 2023 года Минтрансом России проводится социологический опрос среди жителей городских агломераций, посвященный удовлетворенности качеством транспортного обслуживания пассажирским транспортом.

 

Принять участие в опросе можно по ссылке: https://bkdrf.ru/Reception/SurveyList.
 
Опрос проводится в целях расчета показателя «Удовлетворенность качеством транспортного обслуживания пассажирским транспортом общего пользования в городских агломерациях (доля пользователей, указавших на повышение качества транспортного обслуживания)» федерального проекта «Развитие общественного транспорта» Национального проекта «Безопасные качественные дороги».
 

 

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