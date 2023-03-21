В Петербурге будет больше новых трамваев проекта «RetroFuture»

Горэлектротранс объявил аукцион на закупку 22 двухсекционных трамваев в ретростиле для работы в центре Санкт-Петербурга. Новые вагоны должны стать главной имиджевой премьерой программы развития Горэлектротранса «Сохраняя историю, движемся в будущее», одобренной губернатором Санкт-Петербурга.

Согласно конкурсной документации поставка должна быть осуществлена в три этапа: два вагона – до конца текущего года, восемь вагонов – в течение первого квартала 2024 года, ещё двенадцать вагонов – во втором квартале 2024 года.

Только внешне стилизованные под трамвайную моду 50-60-х годов, новые вагоны будут отражением самых перспективных тенденций автоматизации, сервиса и комфорта. Среди требуемых характеристик: база трамвайных вагонов, обеспечивающая прохождение малых радиусов трамвайных путей, а также оснащение системами активной помощи водителю, контроля бодрствования водителя и системой поддержки принятия решений с возможностью их дальнейшей модернизации и интеграции в другие системы. Данные решения представляют собой первые фактические шаги Горэлектротранса в сторону автопилотирования.

Финальный облик техники в стиле ретро и схему раскраски определили сами петербуржцы. По поручению губернатора Александра Беглова в 2022 году было проведено голосование. Лидером стал вариант с глубоким зелёным цветом.

В общей сложности в рамках программы «Сохраняя историю, движемся в будущее» в прошлом году было заключено 6 государственных контрактов на поставку 286 троллейбусов и 192 «умных» трамваев, оснащённых системой активной помощи водителю и контроля его состояния.

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