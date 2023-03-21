Слесаря Горэлектротранса наградили на сцене БКЗ по случаю Дня работников ЖКХ

23 марта в Большом концертном зале «Октябрьский» состоялся праздничный вечер, посвящённый Дню работников ЖКХ, отмечаемому в третье воскресенье марта. Участие в концерте и церемонии награждения приняли работники петербургского Горэлектротранса: Первичная профсоюзная организация предприятия входит в состав Межрегионального профсоюза работников жизнеобеспечения Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Работников жилищно-коммунальной сферы поздравили вице-губернатор Анатолий Повелий, председатель Законодательного собрания Санкт Петербурга Александр Бельский, председатель Межрегионального профсоюза работников жизнеобеспечения Санкт Петербурга и Ленинградской области Нина Леонтьева, председатель Ленинградской Федерации профсоюзов Владимир Дербин. Анатолий Повелий зачитал поздравление от губернатора Санкт Петербурга Александра Беглова.

На празднике были отмечены лучшие работники ЖКХ. От Горэлектротранса благодарственное письмо из рук Александра Бельского получил слесарь по ремонту подвижного состава Совмещённого трамвайно-троллейбусного парка Владимир Филин, в декабре прошлого года занявший первое место на городском конкурсе профессионального мастерства слесарей РПС.

Торжественный вечер в БКЗ «Октябрьский» завершился праздничным концертом, который открыл симфонический оркестр под руководством дирижёра, народного артиста Кабардино-Балкарии Михаила Голикова. Работники ГЭТ хорошо знакомы с этим коллективом: оркестр дважды выступал в старинном депо Василеостровского трамвайного парка. Также в концерте приняли участие артисты разных жанров, а гвоздём программы стал знаменитый «Хор Турецкого», в момент исполнения одной из песен пригласивший на сцену всех желающих.

Интересно, что ЖКХ России исполнилось уже 374 года: коммунальная отрасль ведёт свою историю от 1649 года, когда царь Алексей Михайлович утвердил Наказ о Градском благочинии.