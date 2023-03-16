31 марта в Учебно-курсовом комбинате пройдёт День открытых дверей

С 2021 года петербургский Горэлектротранс масштабировал Учебно-курсовой комбинат в Корпоративный учебный центр. Поэтому на Дне открытых дверей ждут не только тех, кто планирует стать водителем трамвая или троллейбуса, но и тех, кто хотел бы освоить другие востребованные профессии ГЭТ. Среди них слесари по ремонту подвижного состава, слесари по ремонту электрооборудования и другие рабочие специальности. Мероприятие состоится 31 марта по адресу Гражданский пр., 131, начало в 13:00.

Петербургский Горэлектротранс не только трудоустраивает, но и даёт профессию, которую можно освоить в Учебно-курсовом комбинате: школе со столетней историей. Самые востребованные специальности: водители трамвая и троллейбуса. Наряду с водительским составом здесь также обучают и на другие рабочие специальности, всегда востребованные в ГЭТ. На сегодняшний день в УКК реализуется уже 32 программы дополнительного профессионального образования и повышения квалификации. На Дне открытых дверей представители комбината подробно расскажут об этих программах.

Также гостей ознакомят с обширной учебной базой, проведут по классам, покажут мультимедийные средства обучения и специализированное оборудование, включая уникальные тренажёры-симуляторы трамвайного вагона и троллейбуса на динамической платформе. Кроме того, для посетителей организуют экскурсию по Совмещённому трамвайно-троллейбусному парку, чтобы ознакомить с работой современного транспортного предприятия.

Кроме работников Учебно-курсового комбината участие во встрече с соискателями примут сотрудники Управления по персоналу Горэлектротранса и представители трамвайных и троллейбусных парков, которые ответят на вопросы о процессе обучения, трудоустройства, графике работы и системе оплаты труда.

День открытых дверей в УКК

31 марта, 13:00 – 15:00.

Гражданский пр., 131.

Пропуск на территорию осуществляется при предъявлении паспорта.

Справки по телефонам:

+7 (812) 244-18-35 или +7 (812) 244-18-20 (доб. 6639).