Горэлектротранс поделился опытом кадровой работы на Санкт-Петербургском международном форуме труда

Представители петербургского Горэлектротранса приняли участие в VII Санкт-Петербургском международном форуме труда, который проходит с 13 по 17 марта. Крупнейшее отраслевое мероприятие собрало в «Экспофоруме» и на других площадках топ-менеджмент организаций и компаний, HR-сообщество, юристов, экспертов и представителей власти.

От СПб ГУП «Горэлектротранс» участие в форуме приняли заместитель директора предприятия – начальник Управления по персоналу Юлия Баранова, исполняющий обязанности начальника сектора по набору персонала Екатерина Платонова и директор Учебно-курсового комбината Данила Михеев.

Екатерина Платонова в рамках HR-Lab марафона представила на центральном стенде правительства Санкт-Петербурга доклад, в котором рассказала о том, что Горэлектротранс является одним из крупнейших транспортных предприятий города с богатейшей историей и трудовым коллективом, насчитывающим около 10 тысяч человек. Самые востребованные специальности ГЭТ: водители трамвая, водители троллейбуса и слесари. На предприятии ведётся системная работа по формированию кадрового резерва. Для скорейшей адаптации молодых специалистов и их дальнейшего развития разработаны и действуют «Положение о молодом специалисте», «Положение о молодом рабочем», «Положение о наставничестве» и «Положение о кадровом резерве». Недавно в Горэлектротрансе принят новый коллективный договор, ориентированный на интересы трудового коллектива. В частности, впервые в нём появился пункт о добровольном медицинском страховании.

Также Екатерина Платонова продемонстрировала несколько видеороликов о работе предприятия. Особо аудитория отметила ролик о работе Аварийно-восстановительной службы «Носорог», занявший первое место на Форуме работающей молодёжи «Верный ориентир» и ролик о профессии водителя троллейбуса, записанный энтузиастами Троллейбусного парка №3.

В рамках форума состоялась дискуссия на тему «Транспортные инновации: что внедрить, чтобы не опоздать на «поезд будущего»? Участие в обсуждении вопросов цифровизации и внедрения беспилотного транспорта принял директор Учебно-курсового комбината петербургского Горэлектротранса Данила Михеев.

Выступают Екатерина Платонова и Данила Михеев (на фото справа)