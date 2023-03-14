Выпускников техникума железнодорожного транспорта пригласили на работу в ГЭТ

Представители петербургского Горэлектротранса 14 и 15 марта приняли участие в собрании по распределению выпускников Санкт-Петербургского техникума железнодорожного транспорта. Ряд специальностей, по которым обучают в этом учебном заведении, востребованы в отрасли ГЭТ. При выборе будущего места работы выпускники ориентировались в том числе на условия, созданные в Горэлектротрансе для молодых специалистов.

На собрание по распределению пришли студенты, обучающиеся по специальностям «Строительство железных дорог. Путь, путевое хозяйство», «Техническая эксплуатация железных дорог. Вагоны», «Техническая эксплуатация железных дорог. Эксплуатация высокоскоростного подвижного состава», «Организация перевозок и управление на транспорте», «Автоматика и телемеханика на транспорте», «Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта), «Электроснабжение (по отраслям)», «Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог. Электроподвижной состав».

Все эти специальности востребованы в том числе и в Горэлектротрансе. Поэтому участие в собрании со стороны предприятия приняли представители Службы подвижного состава, Службы пути, Энергохозяйства, Службы компьютерных технологий, связи и коммуникаций, Управления по персоналу. Молодым людям рассказали о преимуществах работы в Горэлектротрансе и о том, что к скорейшей адаптации молодых специалистов и их дальнейшему развитию на предприятии подходят комплексно. Так, в ГЭТ действуют «Положение о молодом специалисте», «Положение о молодом рабочем», «Положение о наставничестве» и «Положение о кадровом резерве».

По результатам распределения 19 учащихся выпускного курса выбрали для старта своей профессиональной карьеры именно Горэлектротранс. Получив летом диплом, ребята придут в парки и службы, где им уже гарантированы рабочие места. С производством часть будущих выпускников уже знакома: проходили практику в подразделениях Горэлектротранса. Остальных представители ГЭТ пригласили ознакомиться с предприятием в ходе экскурсий.

Добавим, Горэлектротранс участвует в распределении выпускников Санкт-Петербургского техникума железнодорожного транспорта в рамках соглашения о сотрудничестве.