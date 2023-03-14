Горэлектротранс провёл экскурсии для участников Недели высоких технологий и технопредпринимательства

Учебно-курсовой комбинат и Совмещённый трамвайно-троллейбусный парк Горэлектротранса в первый день программы приняли у себя учащихся сразу двух школ: лицея № 82 Петроградского района и лицея № 179 Калининского района. 15 марта для ребят была организована интерактивная экскурсия, на которой школьники познакомились с современными разработками в транспортной отрасли и пообщались со специалистами ГЭТ, увлечёнными своим делом.

В рамках XII Недели высоких технологий и технопредпринимательства школьники знакомятся с передовыми российскими разработками и достижениями российской науки. В Петербурге ответственность за просвещение молодого поколения в области использования высоких технологий в транспортной сфере взял на себя Горэлектротранс.

Работа крупного предприятия, со множеством подразделений и многотысячной командой профессионалов, произвела впечатление на юных гостей. Особый интерес школьники проявили к элементам искусственного интеллекта на современном подвижном составе. С неподдельным восторгом наблюдая за работой системы активной помощи и контроля бодрствования водителя, ребята смогли воочию убедиться в том, что в случае нештатной ситуации «умные» трамваи могут остановиться самостоятельно до того, как среагирует водитель.

По мнению директора Учебно-курсового комбината Данилы Михеева, участие в подобных проектах не только развивает интерес молодёжи к достижениям отечественной науки, но и помогает школьникам определиться с будущей профессией.

«Сегодня мы еще раз убедились в том, что производственные экскурсии имеют большое значение для молодого поколения. Ребята проявили живейший интерес к нашей ежедневной работе и техническим возможностям современного подвижного состава ГЭТ. Они с неподдельным вниманием ловили каждое наше слово и наблюдали за каждым нашим действием. Возможно, кого-то из сегодняшних гостей мы вскоре увидим в наших рядах транспортников. Будем только рады новой встрече», - рассказал директор УКК Данила Михеев.

Преподаватель лицея № 82 Петроградского района Александра Иванова, сопровождавшая группу, также отметила, что такие экскурсии крайне полезны для детей: «Это прекрасный проект, потому что есть дети, которые ещё не знают и не могут определиться со своей будущей профессией. Для ребят это возможность попробовать себя, увидеть профессию изнутри, посмотреть на все технические системы, используемые на транспорте, да и просто посигналить. А самое главное – поговорить с профессионалами своего дела, тем самым помогая себе сделать определённый выбор».

Сегодня в рамках Недели высоких технологий и технопредпринимательства в УКК и СТТП придёт с экскурсией новая группа школьников.