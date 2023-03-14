С 14 марта по 16 апреля проходит детский конкурс "Транспорт: будущее"

Школьники спрогнозируют перспективные профессии отрасли электротранспорта

на Всероссийском фестивале

С 14 марта по 16 апреля пройдет первый онлайн-фестиваль для молодежи всей страны «Транспорт: будущее», посвященный перспективам развития городского электротранспорта – самого современного и экологичного вида транспорта.

Целью фестиваля является привлечение внимания молодежи к отрасли ГЭТ как к интересному и востребованному направлению обучения и последующего трудоустройства. За время проведения фестиваля участники узнают о том, какие специалисты стоят за созданием, эксплуатацией и развитием системы городского электротранспорта сегодня, каковы перспективы у электротранспорта и почему именно его называют транспортом будущего.

Организаторами фестиваля выступают Международная ассоциация предприятий городского электрического транспорта (МАП ГЭТ), Санкт- Петербургское государственное унитарное предприятие «Горэлектротранс» (СПб ГУП ГЭТ) и группа компаний «ПТV современные технологии». Генеральным партнером фестиваля является «ПК Транспортные системы». Стратегический партнер – Трансмашхолдинг.

«Сегодня молодежь начала активно задумываться о престижности базовых транспортных специальностей, когда на транспорт внедряются элементы искусственного интеллекта. И это только начало большого технологического скачка ближайших лет. Я часто встречаюсь с молодыми ребятами на научных играх, кейс-чемпионатах, на наших мероприятиях в Экспозиционно-выставочном комплексе ГЭТ, и у нас самые интересные дискуссии получаются на тему перспектив электротранспорта и профессий будущего», – отмечает Денис Минкин, президент МАП ГЭТ и директор СПб ГУП «Горэлектротранс».

Онлайн-фестиваль проходит на базе мобильного приложения «Round: хобби и увлечения». Скачать приложение Round можно в AppGallery или Google Play. Владельцы ios-системы могут воспользоваться веб-версией round.zone. Для участия необходимо зарегистрироваться в Round и выполнить конкурсное задание до 16 апреля, разместив свой проект в приложении. Эксперты компаний наградят победителей ценными подарками в нескольких номинациях: «Интересный факт об электротранспорте», «Талисман компании» и «Запусти свой электропоезд».

Суперприз. Для детей сотрудников предприятий городского электрического транспорта и компаний-производителей, входящих в ассоциацию МАП ГЭТ, утверждена дополнительная номинация «Трудовые династии»: ребятам предлагается рассказать о профессиях своих родных и предложить видение своей карьеры в сфере электротранспорта. Специальным призом для победителей станет поездка в Санкт-Петербург 18-20 мая на детский фестиваль «Транспортные профессии будущего», проводимый МАП ГЭТ и петербургским Горэлектротрансом в рамках программы IV Международного транспортного фестиваля SPbTransportFest.

Справочно:

Round – социальная сеть для развития талантов и поиску профессий по хобби и интересам; проект фонда доступности современного образования «Дарвин». Перейти на платформу фестиваля: https://round.zone/events/123

SPbTransportFest – ежегодный международный транспортный фестиваль, который проводится с 2019 года и является важным событием для транспортной отрасли.