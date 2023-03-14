Юные инспекторы движения побывали в Троллейбусном парке № 6

14 марта Троллейбусный парк № 6 посетили члены отряда Юных инспекторов движения России совместно с ГИБДД. Визит состоялся в рамках городской акции «Скорость не главное» и стал ещё одним пунктом профориентационной работы петербургского Горэлектротранса.

Члены отряда ЮИД из школы № 494 Выборгского района приняли участие в инструктивном совещании с водительским составом. На память о встрече ребята вручили водителям изготовленные собственноручно брелоки в виде домиков, символизирующие лозунг акции «Водители, вас ждут дома!»

Представитель ГИБДД провёл с водителями троллейбуса беседу о соблюдении Правил дорожного движения.

В свою очередь работники Троллейбусного парка № 6 организовали для членов отряда «ЮИД-494» ознакомительную поездку на новом троллейбусе по территории депо, отметившего 1 марта своё 38-летие. Ребятам рассказали о том, как функционирует современное транспортное предприятие и о том, какие профессии можно освоить, чтобы прийти на работу в отрасль ГЭТ.