Трамвай № 30 между «Ладожской» и центром города стал быстрее

На новом маршруте № 30 введены изменения, направленные на ускорение трамвайного сообщения. Так, с начала недели две остановки на Гранитной улице переведены в статус «по требованию». Кроме того, выполнена регулировка циклов светофорных объектов по маршруту следования трамвая.

Нововведения позволяют сократить время в пути от закрытой станции метро «Ладожская» до станции метро «Площадь Александра Невского». Всего трасса трамвая № 30 охватывает 12 остановок, две из которых переведены в статус «по требованию». Теперь на остановках «Казанская улица» и «Проспект Энергетиков» на Гранитной улице трамвай будет останавливаться только при наличии пассажиров на посадку или высадку.

Также для ускорения трамвая СПб ГКУ «Дирекция по организации дорожного движения по Санкт-Петербургу» выполнена регулировка циклов светофорных объектов на пересечении улиц Шаумяна и Гранитной, Заневского проспекта и Новочеркасского проспекта с обустройством левой дополнительной секции, а также на пересечении Гранитной улицы и Новочеркасского проспекта.

Напомним, что бесплатный трамвайный маршрут № 30 заработал с момента закрытия на капитальный ремонт станции метро «Ладожская» и взял на себя часть пассажиропотока Красногвардейского района. В частности, на трамвай № 30 пересаживаются пассажиры с трамваев «Чижик» и следуют дальше в центр города.

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