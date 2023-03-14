ДОЛ «Зарница» Горэлектротранса приглашает к сотрудничеству на весеннюю смену

Ведомственный детский оздоровительный лагерь «Зарница» петербургского Горэлектротранса готовится к весенней смене и приглашает сотрудников на работу в период с 25 марта по 2 апреля. Работодатель предоставляет за свой счет питание и проживание на территории лагеря в окружении соснового леса в деревне Аньялово Всеволожского района Ленобласти в комфортабельных корпусах.

В настоящее время на весеннюю смену (25.03-02.04) в ДОЛ «Зарница» требуются:

Воспитатель

Дворник

Педагог дополнительного образования

Подсобный рабочий

Сестра-хозяйка

Также к сотрудничеству на постоянной основе приглашаются:

Специалист по кадрам

Слесарь-сантехник

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

Условия работы и трудоустройства можно будет напрямую обсудить с работодателем в рамках гарантированного собеседования, которое состоится 15 марта (среда) с 14:00 до 17:00 в Агентстве занятости населения Калининского района (ул. Комсомола, д. 35).

Также описание вакансий и контакты содержатся по ссылке:

https://www.electrotrans.spb.ru/vakansii/3

Дата: 15 марта (среда)

Время: 14:00-17:00

Место проведения: Агентство занятости населения Калининского района (ул. Комсомола, д. 35)

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Детский оздоровительный лагерь «Зарница» - ведомственный лагерь СПб ГУП «Горэлектротранс», который ведёт свою историю с 1954 года. В 2022 году ДОЛ открылся после масштабной реконструкции и стал всесезонным. В жилых корпусах и столовой появились новые системы отопления и горячего водоснабжения, на каждом этаже проживания оборудованы туалеты, умывальники и душевые, закуплена новая мебель. В пищеблоке установлено новое современное технологическое оборудование. На территории лагеря появились профессиональные батуты, крытый спортзал с прорезиненным покрытием, открытая профессиональная баскетбольная площадка, оборудованы поле для пляжного волейбола и большая тренажерная зона для общей физической подготовки. Юных гостей лагеря ждет широкая методическая и развлекательная программы, а также индивидуальные наборы – комплект брендированных футболок, кепок и полотенец. Вместимость лагеря: 220 детей. ДОЛ располагается в окружении соснового леса в деревне Аньялово в Лесколовском сельском поселении Всеволожского района Ленинградской области. Лагерь входит в реестр оздоровительных учреждений Санкт-Петербурга и Ленинградской области.