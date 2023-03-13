Трамвай № 30 с 4 марта перевез почти 142 тысячи пассажиров

Бесплатный трамвай № 30 был введен специально на период капитального ремонта станции метро «Ладожская» и взял на себя часть пассажиропотока закрывшейся станции. С момента запуска маршрута 4 марта поездки на бесплатном трамвае-шаттле до «Новочеркасской» и «Площади Александра Невского» совершили почти 142 тысячи человек.

На трамвай № 30 пересаживаются пассажиры Красногвардейского района, прибывающие на трамваях «Чижик» и следующие дальше в центр города. Чтобы обеспечить «бесшовный» переход между двумя транспортными системами, Горэлектротранс обустроил стыковочную посадочную площадку на Гранитной улице с четырьмя павильонами ожидания. Для скорости трамвайного сообщения на мосту Александра Невского трамвайные пути обособили от проезжей части делиниаторами.

С целью обеспечения стабильной работы наземного электротранспорта на маршруте также дежурит резервный подвижной состав, который оперативно выводится на линию в случае нештатных ситуаций. Сейчас маршрут штатно обслуживают 12 трамваев, интервал движения в часы пик составляет порядка 4 минут.

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