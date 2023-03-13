15 марта Горэлектротранс проведет гарантированное собеседование в Калининском районе

15 марта, в среду, с 14:00 до 17:00 петербургский Горэлектротранс примет участие в гарантированном собеседовании в Агентстве занятости населения Калининского района и представит весь перечень открытых вакансий. Соискатели смогут узнать об условиях трудоустройства и получить направления на адресные собеседования в выбранные трамвайные и троллейбусные парки.

Петербургский Горэлектротранс не просто трудоустраивает, но и дает профессию. Любой гражданин, заинтересовавшийся в работе в сфере городского наземного электрического транспорта и подходящий по возрасту и здоровью, может обучиться различным профессиям на базе корпоративного учебного центра – Учебно-курсового комбината Горэлектротранса (УКК). Обучение проходит за счет предприятия с предоставлением стипендии.

Лидирующими направлениями подготовки являются водители трамваев и троллейбусов. Преподаватели УКК отмечают, что за последнее время наблюдается активный рост интереса со стороны женщин к профессии водителя троллейбуса. Буквально пять лет назад представительниц прекрасного пола редко можно было встретить в троллейбусных группах. Женщины чаще выбирали трамвай, считая, что управлять троллейбусом намного сложнее. Если пройти по аудиториям УКК сегодня, можно заметить, что девушки стали увереннее в своих силах и с каждым годом все чаще садятся за парты троллейбусных классов.

В данное время вакансия «ученик водителя троллейбуса» является «горящей» и открыта во всех парках Горэлектротранса:

Троллейбусный парк № 1 (Ленинский пр., д. 140, корп. 2)

Троллейбусный парк № 2 (ул. Арсенальная, д. 27)

Троллейбусный парк № 3 (ул. Седова, д.7)

Троллейбусный парк № 6 (ул. Аэродромная, д.12)

Совмещенный трамвайно-троллейбусный парк (Гражданский пр., д. 131)

С полным перечнем вакансий Горэлектротранса можно ознакомиться по ссылке, перечень «горящих вакансий» размещен здесь, вакансии ДОЛ «Зарница».

Дата: 15 марта (среда)

Время: 14:00-17:00

Место проведения: Агентство занятости населения Калининского района (ул. Комсомола, д. 35)