В Год педагога и наставника Корпоративный учебный центр ГЭТ готовит новые образовательные программы

В Учебно-курсовом комбинате петербургского Горэлектротранса не только готовят новые кадры, но и к обучают специалистов, давно пришедших на предприятие. Транспортная отрасль выдвигает высокие требования к профессионализму работников, поэтому в УКК ГЭТ активно реализуются программы подготовки, переподготовки, повышения квалификации и технического обучения на местах.

Объявленный президентом РФ Владимиром Путиным Год педагога и наставника стартовал и в Учебном центре ГЭТ. Так, с начала 2023 года здесь разработано и введено в действие 4 программы дополнительного профессионального образования. Теперь внутри предприятия можно освоить две новые востребованные рабочие профессии: «электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования» и «электромонтёр тяговой подстанции». Также учебный центр предоставляет возможность пройти курсы повышения квалификации по данным направлениям. В ближайшее время планируется запустить ещё 4 программы, позволяющие пройти обучение по общим вопросам охраны труда, получить профессию «электромонтёр контактной сети», повысить квалификацию в области противодействия коррупции в соответствии с вновь предъявляемыми требованиями.

Особое внимание в Корпоративном учебном центре уделяется подготовке работников, ответственных за вывод подвижного состава на маршруты. Для работников ГЭТ создана система технического обучения, способствующая адаптации специалистов различных направлений к конкретным задачам на рабочих местах. Центром координации технического обучения стал УКК, и уже сегодня техническое обучение успешно реализуется практически во всех подразделениях ГЭТ.

Стоит отметить, что в Корпоративном учебном центре увеличивается не только диапазон учебных программ, но и число обучающихся. По данным на начало марта в УКК обучается 512 человек: 298 человек осваивают профессии «водитель трамвая» и «водитель троллейбуса», 214 человек проходят обучение по программам дополнительного профессионального образования.