Кирилл Поляков принял участие в обкатке нового трамвайного маршрута № 30

Накануне закрытия на капремонт станции метро «Ладожская» и запуска для пассажиров трамвая № 30 вице-губернатор Кирилл Поляков проехал по новому трамвайному маршруту взамен метро. С 4 апреля пассажиры трамвая «Чижик» вместо метро смогут пересаживаться на трамваи Горэлектротранса, которые повезут их к станциям метро «Новочеркасская» и «Площадь Александра Невского».

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Председатель Комитета по транспорту Валентин Енокаев и директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин доложили вице-губернатору о готовности наземного транспорта к работе в период закрытия станции метро «Ладожская».

«Сегодня в рамках исполнения поручения губернатора Санкт-Петербурга Александра Дмитриевича Беглова мы проверяем работу маршрута, который будет связывать станции метро «Ладожская», «Новочеркасская», «Площадь Александра Невского» на период закрытия «Ладожской» на реконструкцию. Необходимость закрытия «Ладожской» абсолютно обоснована – на станции давно не было капитального ремонта, поэтому для обеспечения безопасности пассажиров с учетом высокого пассажирооборота необходимо сделать капитальный ремонт. С 4 марта мы запускаем специально отдельный трамвайный маршрут № 30, который будет ходить каждые 4 минуты и вывозить максимальное количество людей», - отметил вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков.

Для обеспечения «бесшовного» перехода между двумя транспортными системами петербургским Горэлектротрансом была обустроена стыковочная площадка на Гранитной улице, максимально приближенная к конечной остановке трамваев «Чижик». Через эту стыковочную зону пассажиры смогут пересесть с трамваев «Чижик» на трамвай № 30 Горэлектротранса. Он повезет жителей Красногвардейского района к метро «Новочеркасская» и «Площадь Александра Невского». Для скорости трамвайного сообщения на мосту Александра Невского трамвайные пути обособили от проезжей части делиниаторами.

В общей сложности, транспортное обслуживание пассажиров на период закрытия «Ладожской» со стороны ГЭТ будет обеспечено тремя маршрутами:

- трамваями №№ 39 и 30;

- троллейбусом № 22.

Маршрут трамвая № 39 будет продлен до Перекупного переулка, троллейбус № 22 будет следовать по своей трассе через Заневский проспект, но без заезда к метро «Ладожская».

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