«Петербургские магистрали»: вышел в свет февральский номер газеты

В новый коллективный договор ГЭТ внесён пункт о добровольном медицинском страховании работников. Горэлектротранс повезёт пассажиров «Ладожской» в центр города, пока станция метро будет закрыта на капитальный ремонт. Служба безопасности движения проанализировала аварийность на предприятии за 2022 год. Творческая группа Троллейбусного парка № 1 предлагает читателям скоротать досуг за решением «троллейбусного» кроссворда.

С 4 марта в связи с ремонтом «Ладожской» вводится новый трамвайный маршрут № 30, трасса которого пройдёт через «Новочеркасскую» и «Площадь Александра Невского».

В новый коллективный договор ГЭТ внесён пункт о добровольном медицинском страховании работников с трудовым стажем на предприятии не менее 10 лет и увеличении вдвое выплат материальной помощи.

Служба безопасности движения проанализировала аварийность на предприятии за 2022 год, выявила наиболее острые моменты и разработала комплекс профилактических мер.

Во всесезонном ДОЛ «Зарница» состоялся традиционный день здоровья на природе и открытие сезона-2023 нового корпоративного конкурса «Быть здоровым легко».

Творческая группа Троллейбусного парка № 1, радующая коллег собственными видеороликами на транспортные темы, подготовила «троллейбусный» кроссворд специально для читателей «Петербургских магистралей»!

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