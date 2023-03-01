Экспозиционно-выставочный комплекс ГЭТ запускает новую программу «Юный конструктор»

Новая программа для детей «Юный конструктор» стартует с 4 марта. Она будет проходить на постоянной основе по выходным, в дни праздников и школьных каникул. Первыми с новинкой познакомятся юные посетители ЭВК уже в ближайшие выходные.

Экспозиционно-выставочный комплекс ГЭТ является важным элементом единой профориентационной системы петербургского Горэлектротранса, занимая в ней особую нишу как первоначальный уровень вовлечения в профессиональную среду транспортной отрасли. Именно здесь в игровой форме дети и подростки знакомятся с миром транспорта и его богатой историей. Научные сотрудники комплекса помогают развить интерес к транспортным профессиям и, при необходимости, выбрать будущий трудовой путь.

Программа «Юный конструктор» для детей 5-6 лет, 7-9 лет. Маленьких исследователей ждет захватывающее путешествие по старинному трамвайному депо в окружении ретротрамваев и троллейбусов. Здесь, в игровом выставочном пространстве, трамваи оживают, подмигивают посетителям софитами и звенят в звоночек, а троллейбусы впечатляют отставших от группы ребят своими «рогами»-токоприемниками. В рамках программы ребята познакомятся не только с экспонатами, но и узнают на мастер-классе, как они создаются, а также прокатятся на ретротрамвае.

Программа для детей 5-6 лет (1 час 20 минут), группа до 10 детей, начало в 11:00:

- 40 минут экскурсия по ЭВК;

- 20 минут мастер-класс;

- 20 минут катание на ретротрамвае по территории ЭВК.

Программа для детей 7-9 лет (1 час 30 минут), группа до 12 детей, начало в 13:00:

- 50 минут экскурсия по ЭВК;

- 20 минут мастер-класс;

- 20 минут катание на ретротрамвае по территории ЭВК.

Обязательное сопровождение родителей. Стоимость детского и взрослого билетов по 500 р.

ПОСЕЩЕНИЕ КОМПЛЕКСА ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ:

+7 (981) 980-01-93 (понедельник-пятница)



Расписание экскурсионных детских программ: выходные, праздничные дни, школьные каникулы.

! Возможны изменения в расписании, актуальную информацию необходимо уточнять по телефону: +7 981 980‑01‑93 (понедельник-пятница).

Адрес: Санкт-Петербург, Васильевский остров, Средний проспект, д. 77

Ближайшая станция метро: «Василеостровская».

Добраться от метро можно на трамваях №№ 6, 40, автобусе № 6, остановка «19-я линия, Музей общественного транспорта».



Подробности на сайте getmuseum.ru