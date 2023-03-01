Инициатива Горэлектротранса нашла отражение в новой редакции ПДД

С 1 марта вступают в силу изменения в пункт 14.6 Правил дорожного движения, согласно которым автотранспорт попутного направления обязан остановиться перед зигзагообразной разметкой или непосредственно перед маршрутным транспортным средством (при отсутствии разметки), которое осуществляет посадку и высадку пассажиров с проезжей части (или с посадочной площадки, расположенной на ней), после включения на нем светового табло «Внимание, пассажир!». Движение автотранспорта разрешено продолжить после того, как табло погаснет. О необходимости данных изменений говорили сотрудники петербургского Горэлектротранса в своем обращении в адрес руководства города.

Предыдущая редакция ПДД указывала водителям на необходимость только уступить дорогу пассажирам, что могло привести к случайному наезду на пешеходов, которые спешат сесть в транспорт или поздно вспомнили о своей остановке. На это ранее обратили внимание в петербургском Горэлектротрансе и по своей инициативе начали оборудовать подвижной состав трамваев световым треугольным табло, иллюстрирующем посадку и высадку пассажиров. Такое табло служит дополнительным сигналом для водителей автотранспорта о том, что трамвай остановился и готовится к посадке/высадке пассажиров, и играет важную роль с точки зрения безопасности при расположении остановок в зоне проезжей части.

«Миссия Горэлектротранса – обеспечение безопасного, быстрого, комфортного перемещения по Санкт-Петербургу. Безопасность стоит на первом месте в этом перечне, и мы каждый день работаем над тем, чтобы перевозки городским наземным электрическим транспортом стали безопаснее для пассажиров. В нашем городе не все трамвайные пути физически обособлены от проезжей части, на многих маршрутах посадка и высадка происходит с проезжей части. К сожалению, не все водители внимательно относятся к таким особенностям, некоторые не замечают дорожной разметки, знаков остановки, бывают, и трамвай не видят. Поэтому в качестве еще одной меры, призванной обратить внимание водителей и предупредить возможные ДТП, станет это нововведение в Правила дорожного движения», – комментирует Максим Лагуткин, начальник Службы безопасности движения СПб ГУП «Горэлектротранс».

В Горэлектротрансе благодарят вежливых водителей за соблюдение ПДД и предоставление преимущества на дороге общественному транспорту.