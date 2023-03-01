10 лет вернувшейся «тройке»!

1 марта 2013 года на Садовую улицу вернулся любимый трамвай № 3. Появление современных вагонов в Адмиралтейском районе стало успешным примером восстановления трамвайной линии в центре города и возобновления популярности городского трамвая. Для вновь открытой линии закупили новые трехсекционные двухкабинные вагоны, которые работали по принципу «челнока» в отсутствие разворотного кольца у метро «Сенная». Сразу же пришлось добавлять подвижной состав и сокращать интервалы – пассажиры молниеносно пересели в светлые бесшумные комфортные трамваи из тесных маршруток. А в 2016 году трамвайный маршрут № 3 был продлен через Троицкий мост и дотянулся до Финляндского вокзала, став видовым и туристическим.

Самый живописный городской трамвайный маршрут № 3 – один из старейших в городе. Он является ровесником петербургского трамвая, который в прошлом году отпраздновал свое 115-летие. Первые электрические трамваи пошли по улицам нашего города в сентябре 1907 года, а месяц спустя заработала знаменитая «тройка».

У маршрута интересная судьба. С начала 90-х годов его закрывали и заново открывали несколько раз. Он уходил на север города и в 2003 году снова вернулся в центр, хотя тоже ненадолго: всего на четыре года. Вновь трамвайные звонки на Садовой улице зазвучали 1 марта 2013 года. Тогда перед пассажирами предстала совсем другая «тройка»: современные просторные бесшумные двухкабинные трамваи-челноки – первый опыт использования челноков в новейшей истории петербургского трамвая. Маршрут стал более быстрым, частота движения трамваев увеличилась, как и количество перевозимых пассажиров. Неудивительно, что трамвай № 3 сразу полюбился горожанам – жители пересаживались в комфортные светлые большие вагоны с других видов транспорта, отдавая приоритет безопасному, доступному, быстрому и современному рельсовому транспорту. Всего за 9 месяцев работы обновлённая «тройка» перевезла свой первый миллион пассажиров.

Востребованной «тройка» оказалась и остается по сегодняшний день и среди экономных туристов – несмотря на то, что маршрут менялся в разные годы, трасса пролегала через многие знаковые места города и сейчас проходит по историческому центру Петербурга. Проехав по всему маршруту от площади Ленина до площади Репина, из окон трамвая можно увидеть много городских достопримечательностей: Финбан, Троицкий мост, вид на крейсер «Аврора» и Петропавловскую крепость, Марсово поле и Михайловский замок, а также Невский проспект, Садовую улицу с Юсуповским садом. Полноценная экскурсия по цене трамвайного билета.

Старейший городской маршрут трамвая № 3, воссозданный 1 марта 2013 года, стал символом успешного возвращения трамвайного движения в центр города. Ежедневно «тройка» перевозит до шести тысяч пассажиров, ежегодно – от полутора до двух миллионов! Всего же за десять лет работы прокатились на ней почти 18 миллионов человек.

Свой 10-летний юбилей обновленный трамвайный маршрут № 3 встречает в статусе самого живописного маршрута, входящего в краеведческие и туристические рейтинги как обязательный пункт знакомства с Санкт-Петербургом.