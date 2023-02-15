Работа городского наземного электрического транспорта в период закрытия на капитальный ремонт станции метро «Ладожская»

Петербургский Горэлектротранс как часть транспортной системы города организует работу по перевозке пассажиров наземным электротранспортом в период закрытия на капитальный ремонт станции метро «Ладожская».

Так, транспортное обслуживание со стороны ГЭТ будет обеспечено тремя маршрутами:

- трамваями №№ 39 и 30;

- троллейбусом № 22.

Маршрут трамвая № 39 будет продлен до Перекупного переулка, троллейбус № 22 будет следовать по своей трассе через Заневский проспект, но без заезда к метро «Ладожская».

Особая роль будет у трамвайного маршрута № 30. Он специально вводится на период ремонта «Ладожской». Трамваи будут следовать от «Ладожской» по Гранитной улице до Перекупного переулка и проезжать через две станции метро - «Новочеркасскую» и «Площадь Александра Невского». При этом для движения по мосту Александра Невского для трамваев будет организован специальный транспортный коридор: трамвайные пути будут обособлены от проезжей части делиниаторами. Это положительно скажется на скорости движения общественного транспорта, комфорте и безопасности пассажиров.

Также в целях организации работы трамвайного маршрута № 30 для удобства пассажиров и для обеспечения «бесшовного» перехода между двумя транспортными системами была обустроена стыковочная площадка на Гранитной улице, максимально приближенная к конечной остановке трамваев «Чижик». Через эту стыковочную зону пассажиры смогут пересесть на трамваи Горэлектротранса, которые по маршруту № 30 взамен закрытого метро повезут пассажиров в центр города. На маршруте № 30 трамваи будут работать в режиме «челнока» - для перестроения на пути обратного направления будет использоваться специальный трамвайный съезд в отсутствие разворотного кольца на Гранитной улице.

Трамваи следуют с 04.03.2023:

№ 30: Ст. метро «Ладожская» - Перекупной пер.

Прямое направление: Гранитная ул., Новочеркасский пр., Заневский пр., мост Александра Невского, пл. Александра Невского, Амбарная ул., Херсонская ул., Исполкомская ул., пр. Бакунина.

Обратное направление: Перекупной пер., Херсонская ул., Амбарная ул., пл. Александра Невского, мост Александра Невского, Заневский пр., Заневская пл., Новочеркасский пр., Гранитная ул.

№ 39: Трамвайный парк им. Володарского - Перекупной пер.

Прямое направление: Ул. Грибакиных, пр. Обуховской Обороны, Володарский мост, Народная ул., Дальневосточный пр., Новочеркасский пр., Заневский пр., мост Александра Невского, пл. Александра Невского, Амбарная ул., Херсонская ул., Исполкомская ул., пр. Бакунина.

Обратное направление: Перекупной пер., Херсонская ул., Амбарная ул., пл. Александра Невского, мост Александра Невского, Заневский пр., Заневская пл., Новочеркасский пр., Дальневосточный пр., Народная ул., Володарский мост, пр. Обуховской Обороны, ул. Грибакиных.

Троллейбус следует с 04.03.2023:

№ 22: Хасанская ул. – пл. Труда.

Прямое направление: Хасанская ул., ул. Коммуны, пр. Косыгина, Заневский пр., мост Александра Невского, пл. Александра Невского, Невский пр., пл. Восстания, Невский пр., Малая Морская ул., Исаакиевская пл., Конногвардейский бульвар, пл. Труда.