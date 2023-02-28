Работа электротранспорта на период ремонта «Ладожской» с 4 марта

Петербургский Горэлектротранс как часть транспортной системы города организует работу по перевозке пассажиров наземным электротранспортом в период закрытия на капитальный ремонт станции метро «Ладожская».

Транспортное обслуживание со стороны ГЭТ будет обеспечено тремя маршрутами:

- трамваями №№ 39 и 30;

- троллейбусом № 22.

Маршрут трамвая № 39 будет продлен до Перекупного переулка, троллейбус № 22 будет следовать по своей трассе через Заневский проспект, но без заезда к метро «Ладожская».

Особая роль будет у трамвайного маршрута № 30. Он специально вводится на период ремонта «Ладожской». Трамваи будут следовать от «Ладожской» по Гранитной улице до Перекупного переулка и проезжать через две станции метро - «Новочеркасскую» и «Площадь Александра Невского». При этом для движения по мосту Александра Невского для трамваев будет организован специальный транспортный коридор: трамвайные пути будут обособлены от проезжей части делиниаторами. Это положительно скажется на скорости движения общественного транспорта, комфорте и безопасности пассажиров.

Также в целях организации работы трамвайного маршрута № 30 для удобства пассажиров и для обеспечения «бесшовного» перехода между двумя транспортными системами была обустроена стыковочная площадка на Гранитной улице, максимально приближенная к конечной остановке трамваев «Чижик». Через эту стыковочную зону пассажиры смогут пересесть на трамваи Горэлектротранса, которые по маршруту № 30 взамен закрытого метро повезут пассажиров в центр города. На маршруте № 30 трамваи будут работать в режиме «челнока» - для перестроения на пути обратного направления будет использоваться специальный трамвайный съезд в отсутствие разворотного кольца на Гранитной улице.

Трамваи следуют с 04.03.2023:

№ 30: Ст. метро «Ладожская» - Перекупной пер.

Прямое направление: Гранитная ул., Новочеркасский пр., Заневский пр., мост Александра Невского, пл. Александра Невского, Амбарная ул., Херсонская ул., Исполкомская ул., пр. Бакунина.

Обратное направление: Перекупной пер., Херсонская ул., Амбарная ул., пл. Александра Невского, мост Александра Невского, Заневский пр., Заневская пл., Новочеркасский пр., Гранитная ул.

№ 39: Трамвайный парк им. Володарского - Перекупной пер.

Прямое направление: Ул. Грибакиных, пр. Обуховской Обороны, Володарский мост, Народная ул., Дальневосточный пр., Новочеркасский пр., Заневский пр., мост Александра Невского, пл. Александра Невского, Амбарная ул., Херсонская ул., Исполкомская ул., пр. Бакунина.

Обратное направление: Перекупной пер., Херсонская ул., Амбарная ул., пл. Александра Невского, мост Александра Невского, Заневский пр., Заневская пл., Новочеркасский пр., Дальневосточный пр., Народная ул., Володарский мост, пр. Обуховской Обороны, ул. Грибакиных.

№ 7: К/ст «Проспект Солидарности» - Перекупной пер.

От к/ст «Проспект Солидарности» по действующей трассе до Амбарной ул., далее по Херсонской ул., Исполкомской ул., пр.Бакунина (обратно: по Перекупному пер., Херсонской ул.) до к/ст «Перекупной переулок».

№ 7А: движение закрыто.

Троллейбусы следует с 04.03.2023:

№ 22: Хасанская ул. – пл. Труда.

Прямое направление: Хасанская ул., ул. Коммуны, пр. Косыгина, Заневский пр., мост Александра Невского, пл. Александра Невского, Невский пр., пл. Восстания, Невский пр., Малая Морская ул., Исаакиевская пл., Конногвардейский бульвар, пл. Труда.