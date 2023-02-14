Денис Минкин пригласил в будущее студентов Академии транспортных технологий

Директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин встретился со студентами Академии транспортных технологий, завершившими на предприятии практическую подготовку по профессии «слесарь-электрик по ремонту электрооборудования». 19 студентов 4-го курса с 24 ноября 2022 года по 15 февраля осваивали азы профессии в трамвайных парках №№ 1, 3, 5, 7, а также в троллейбусных парках №№ 1, 3 и 6.

Денис Минкин рассказал студентам о программе развития Горэлектротранса «Сохраняя историю, движемся в будущее», предусматривающей полное обновление подвижного состава и инфраструктуры ГЭТ включая энергосистему, а также трамвайные и троллейбусные парки. В Трамвайном парке № 7 такая реконструкция уже началась, причём без остановки производственного процесса парка и с сохранением объёмов выпуска подвижного состава. На линии уже работают «умные» трамваи с элементами искусственного интеллекта, оснащённые комплексом активной помощи водителю. И молодым специалистам, которые в ближайшее время придут на предприятие, необходимо будет соответствовать принципиально новому уровню техники и технологий.

«У вас впереди 20 лет активного творчества. За эти 20 лет будет происходить большой технический прогресс, если не революция. Что это будет? Не знаю, это вам нужно будет придумать. Поэтому ваш единственный путь – это дальнейшее развитие и получение высшего образования. Потому что уже лет через 10 вы почувствуете, что те, кто более образован, станут зарабатывать больше», - напутствовал Денис Минкин.

Также директор Горэлектротранса рассказал молодым людям о том, что на предприятии идёт систематическая работа по формированию кадрового резерва. Разработано специальное Положение, призванное сформировать пул специалистов, обладающих необходимыми компетенциями и готовых расти профессионально. Денис Минкин отметил, что для включения в кадровый резерв в первую очередь необходимы жизненная активность и желание работать, а повысить квалификацию поможет предприятие: для каждого резервиста формируется индивидуальный план развития, включающий возможность поступления в вуз на профильную специальность.

«У меня сейчас желающих продвинуться в карьере больше, чем образованных. Есть люди, которых я давно бы назначил на высокие должности, вплоть до руководителей управлений. Они рвутся в бой, но у них нет высшего образования», - подчеркнул директор предприятия и призвал ребят уже сейчас, ещё до окончания Академии, задуматься о своём будущем.