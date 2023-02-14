Денис Минкин предложил внести в коллективный договор ГЭТ добровольное медицинское страхование

14 февраля в Троллейбусном парке № 1 состоялось собрание трудового коллектива Горэлектротранса, посвящённое выполнению текущего коллективного договора предприятия и принятию нового. С докладами перед делегатами парков, подразделений и служб выступили директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин и председатель Первичной профсоюзной организации ГУП «Горэлектротранс» Галина Крылова. С учётом мнения работников Денис Минкин предложил внести в новый коллективный договор пункт о добровольном медицинском страховании и увеличении вдвое выплат материальной помощи.

В своём докладе директор СПб ГУП «Горэлектротранс» представил основные производственные показатели и результаты финансово-хозяйственной деятельности. В настоящее время предприятие обслуживает 38 трамвайных и 46 троллейбусных маршрутов. В 2022 году объём транспортной работы составил 67,7 млн км. План транспортной работы выполнен на 99,4 %, что связано с потерями линейного времени, в том числе по не зависящим от предприятия причинам. По сравнению с 2021 годом объём транспортной работы увеличился на 2,6 млн км (+3,9 %).

Также Денис Минкин рассказал о ходе реализации программы развития Горэлектротранса «Сохраняя историю, движемся в будущее», стартовавшей в 2022 году. С началом программы было заключено 6 государственных контрактов на поставку в течение двух лет 286 троллейбусов и 192 трамваев, за 2022 год уж поступило 117 троллейбусов и 55 трамваев. Также в 2022 году началась реконструкция Трамвайного парка № 7 без остановки производственного процесса парка и с сохранением объёмов выпуска на линию.

Директор Горэлектротранса напомнил, что в 2022 году дважды увеличивались тарифные ставки (оклады): с 1 января на 4 %, с 1 ноября на 8,22 %. Также с 1 мая 2022 года изменилась шкала по начислению надбавки за выслугу лет. Максимальный размер надбавки увеличен с 10 до 25 % при стаже работы в системе СПб ГУП «Горэлектротранс» более 15 лет. Надбавка начисляется со стажа работы 1 год в размере 5 %, ранее начислялась с 3 лет. В результате проведённых мероприятий по повышению заработной платы в 2022 году среднемесячная заработная плата работников по сравнению с аналогичным периодом позапрошлого года увеличилась на 14,7 %. Денис Минкин заверил, что работа по повышению уровня благосостояния работников проводится администрацией совместно с профсоюзом на постоянной основе.

Подробно Денис Минкин остановился на кадровом вопросе и формировании кадрового резерва, особо подчеркнув его важность. В Горэлектротрансе развита единая профориентационная экосистема, в которую входят Учебно-курсовой комбинат ГЭТ, Экспозиционно-выставочный комплекс и детский лагерь «Зарница», ставший в результате масштабной реконструкции всесезонным.

«Вся наша активность связана с молодёжью. Есть такое понятие – «кадровая воронка». По такому же принципу должны мы действовать и мы. Люди – это самое главное, и мы должны сделать всё, чтобы они к нам пришли», - подчеркнул директор предприятия.

Председатель ППО ГУП «Горэлектротранс» Галина Крылова доложила о том, как выполнялся коллективный договор и какие изменения были внесены в него за отчётный период. Собрание постановило коллективный договор за 2022 год считать выполненным, делегаты задали вопросы относительно новой редакции договора.

Отвечая на вопросы из зала, директор Денис Минкин предложил внести в новый коллективный договор пункт о добровольном медицинском страховании для работников Горэлектротранса. Это предложение сошлось с мнением работников, которые также поднимали вопрос о ДМС на собрании. Также директор предложил увеличить в два раза суммы материальной помощи, выплачиваемые работникам по коллективному договору в различных жизненных ситуациях. Собрание трудового коллектива одобрило эти предложения.