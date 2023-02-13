В Трамвайном парке № 1 состоялись противопожарные учения

Плановые учения прошли в трамвайном парке на Московском проспекте совместно с Пожарно-спасательной частью № 14 и с привлечением пожарной техники. Отработаны первичные действия начальника смены, диспетчера парка, бригады слесарей и перегонщиков подвижного состава в случае пожара. Главная цель – закрепление алгоритма действий при возгорании в парке и отработка взаимодействия с оперативными службами.

По легенде учений в одном из депо трамвайного парка вечером произошло возгорание в бытовом помещении. Диспетчер оперативно передал информацию о происшествии по телефону «01», а работники парка и сотрудники охранного предприятия предприняли необходимые действия собственными силами: это эвакуация персонала, обесточивание контактной сети, меры по первичному пожаротушению с использованием огнетушителей.

Уже через 7 минут на место условного возгорания прибыли 3 автомобиля противопожарной службы, и дальнейшие действия работников парка координировались профессиональными пожарными. В ходе мероприятия транспортники продемонстрировали знания должностной инструкции и навыки грамотных действий при пожаре. Учения прошли под руководством главного инженера ОСП «Трамвайный парк № 1» Алексея Ходоренко и начальника 14 пожарно-спасательной части 7 отряда ФПС ГПС Управления по Московскому району ГУ МЧС РФ по Санкт-Петербургу Виктора Синицина.

Напомним, в начале февраля противопожарное обучение прошло в рамках ежемесячного инструктажа водительского состава в Совмещённом трамвайно-троллейбусном парке. А в конце января сотрудники Горэлектротранса также принимали участие в тренировке по предупреждению и ликвидации чрезвычайных происшествий на транспорте совместно с университетом ГПС МЧС России.