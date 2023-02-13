15 февраля Горэлектротранс проведет гарантированное собеседование в Калининском районе

13 февраля 2023

15 февраля, в четверг, с 14:00 до 17:00 петербургский Горэлектротранс примет участие в гарантированном собеседовании в Агентстве занятости населения Калининского района. Встреча с соискателями, в основном, будет посвящена вакансиям уникального в своем роде и единственного в Петербурге Совмещенного трамвайно-троллейбусного парка (СТТП), расположенного на Гражданском проспекте, д. 131.

 

Внимание желающих работать в сфере городского наземного электрического транспорта СТТП привлекает еще и тем, что соседствует с Учебно-курсовым комбинатом Горэлектротранса (УКК) – два подразделения территориально расположены на одной площадке. Таким образом, ученики могут сразу знакомиться со своей будущей работой еще на этапе обучения в УКК.

 

В настоящее время в СТТП открыты следующие вакансии:

 

  • Ученик водителя троллейбуса
  • Ученик водителя трамвая
  • Водитель троллейбуса
  • Водитель трамвая
  • Слесарь по ремонту подвижного состава 3 разряда
  • Токарь
  • Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования 5 разряда
  • Мойщик-уборщик подвижного состава 2 разряда

 

С полным перечнем вакансий Горэлектротранса можно ознакомиться по ссылке, перечень «горящих вакансий» размещен здесь.

 

Дата: 15 февраля (четверг)

Время: 14:00-17:00

Место проведения: Агентство занятости населения Калининского района (ул. Комсомола, д. 35)


 

 

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