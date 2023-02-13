2023 год объявлен в Горэлектротрансе годом памяти «командира блокадного трамвая» Михаила Сороки

На фото: Михаил Сорока в служебном автомобиле в годы блокады

Фото из Центрального архива СПб ГУП «Горэлектротранс»

4 декабря исполняется 120 лет со дня рождения Михаила Хрисанфовича Сороки – начальника Трамвайно-троллейбусного управления Ленгорисполкома в годы войны и блокады. Возглавив предприятие в 36 лет, он навечно вошёл в историю. Благодаря управленческим и личным качествам Сороки и возглавляемому им коллективу транспортников блокадный Ленинград не остался без трамвая-спасителя, который своим звонком вселял в ленинградцев надежду и веру. По случаю юбилейной даты 2023 год объявлен в Горэлектротрансе годом памяти Михаила Сороки.

Михаил Сорока окончил Ленинградский Электротехнический институт им. Ленина (факультет по электрооборудованию военных судов, портов и береговых сооружений). По решению партии был направлен на работу в Трамвайно-троллейбусное управление, где сначала работал заместителем начальника Энергослужбы, затем директором Трамвайного парка им. Калинина (нынешнего Трамвайного парка № 5), а в 1937 году возглавил ТТУЛ.

С началом Великой Отечественной войны на плечи Михаила Сороки легла вся ответственность за сохранение рабочего коллектива, подвижного состава и непосредственную деятельность управления по перевозке пассажиров и грузов внутри города. Помимо организации этой повседневной работы предприятия в тяжелейших условиях блокады и восстановления движения трамвая в кратчайшие сроки, Михаил Сорока руководил и участвовал в важных проектах:

Прокладка высоковольтного кабеля по дну Ладоги («Кабель жизни»). Начальник ТТУЛ был одним из тех, кто нёс личную ответственность за выполнение этой задачи, успешная реализация которой 23 сентября 1942 г. позволила дать осаждённому городу ток Волховской ГЭС; Разработка проекта троллейбусной линии по льду Ладожского озера. По замыслу Сороки, троллейбусы с демонтированными креслами могли бы перевозить грузы в осаждённый Ленинград. Однако из-за недостаточной толщины ладожского льда зимой 1942 года людьми и техникой было решено не рисковать; Ликвидация демаскирующего город искрения при движении трамваев. Ликвидировать искрение любой ценой потребовал командующий Ленинградским фронтом Леонид Говоров. Михаил Сорока придумал поставить на моторный вагон два бугеля, соединив их параллельно: искрение прекратилось; Разработка новой системы охлаждения тяговых подстанций в условиях неработающего водопровода; Сохранение работоспособного коллектива в условиях блокады: усилиями Сороки в здании гостиницы «Октябрьская» в 1942 г. был развёрнут стационар для ослабевших сотрудников, а у кинотеатра «Молодёжный» была открыта столовая; Работа валяльной фабрики ТТУЛ, обеспечивавшей нужды работников предприятия и фронта. Важность фабрики была настолько велика, что рабочие и инженерно-технический персонал не подлежали призыву в армию по брони: каждого добровольца вызывали в райком и в порядке партийной дисциплины обязывали вернуться в цеха.

Михаил Сорока награждён орденом Красной звезды, орденом Ленина, медалями «За оборону Ленинграда» и «За доблестный труд в Великой Отечественной войне». А самой народной наградой стало «звание», присвоенное Сороке благодарными ленинградцами – «командир блокадного трамвая».

М.Х. Сорока - инициатор создания в Петербурге памятника Блокадному трамваю, о его появлении Михаил Хрисанфович мечтал много лет. Эта мечта сбылась лишь в 2007 году, уже не при его жизни. С тех пор у памятника Блокадному трамваю на выезде из Трамвайного парка № 8 ежегодно проходят памятные мероприятия.

О работе ленинградского трамвая в годы блокады Михаил Сорока написал в своей книге «Фронтовой трамвай». Обладавший феноменальной памятью, он рассказал поимённо не только о руководителях, но и о простых трамвайщиках, монтёрах, путейцах, рабочих. С этой книгой современные транспортники начинают знакомиться с первых же шагов в профессии. Студенты Учебно-курсового комбината получают её в подарок во время торжественно-траурных мероприятий на Аллее памяти Пискарёвского кладбища, приуроченных к блокадным и военным датам.

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