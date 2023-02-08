Первый трамвайный: 114 лет в пути

Трамвайный парк № 1 открылся 10 февраля 1909 года, это один из старейших парков Санкт-Петербурга. Он появился на месте Коночного парка у Московской заставы, работавшего с 1877 года и переведённого на электрическую тягу. Первый трамвай был выпущен по 11-му маршруту: от трамвайного парка до Сенной площади. В советские годы парк носил имя революционера, бывшего слесаря И. Г. Коняшина.

Яркой страницей в истории Первого трамвайного стали грузовые перевозки, которые осуществлялись с 1914 года. А с 1918 года трамваи развозили даже почту в специальных вагонах. В 1935 году грузовая станция Коняшинского парка была выделена в отдельный Грузовой трамвайный парк, названный впоследствии в честь Героя Советского Союза Евгения Красуцкого (сейчас его именем названа улица, прилегающая к Трампарку № 1).

Во время Великой Отечественной войны Коняшинский парк выполнял задачи по перевозке боеприпасов и раненых, продовольствия, топлива, доставке бойцов к линии фронта. Парк не прекращал своей деятельности и в период временной консервации: проводились работы по сохранению подвижного состава, оборудования и сооружений в состоянии, обеспечивающем их постоянную готовность к пуску в эксплуатацию. Это позволило 7 марта 1942 года возобновить движение грузовых вагонов, а 15 апреля 1942 года – восстановить пассажирское движение.

В 1971 году парк им. Коняшина и Грузовой трампарк вновь слились в единый пассажирско-грузовой трамвайный парк. 1 января 2006 года предприятие было переименовано из ОСП «Пассажирско-грузовой трамвайный парк № 1» в ОСП «Трамвайный парк № 1», которым остаётся и по сей день.

В настоящее время парк обслуживает 7 маршрутов (№№ 16, 25, 29, 43, 45, 49, 62) в четырёх районах Санкт-Петербурга – Адмиралтейском, Московском, Фрунзенском и Центральном. На сегодняшний день здесь насчитывается 118 единиц подвижного состава. Надёжную и стабильную работу парка обеспечивают 608 человек.